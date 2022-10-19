Россияне атаковали Ивано-Франковскую область и повредили Бурштынскую ТЭС. На место крушения прибыли спасатели и оперативно ликвидировали пожар.
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Ситуация после атаки ТЭС: самое важное
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сказала в обращении, что жертв в результате атаки нет. Враг поражает объекты критической инфраструктуры, поэтому не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.
Хочу напомнить, что дорога возле Бурштынской ТЭС сейчас перекрыта, но организован объезд по окрестным поселкам,
– сказала чиновница.
В своем телеграмм-канале она также сообщила о ликвидации пожара на станции. Кроме того, в Прикарпатьеоблэнерго отметили, что электросети работают в обычном режиме.
Все жители Прикарпатья снабжены светом
Несмотря на атаку, по состоянию на 15:30 электросети Ивано-Франковской области работают в обычном режиме.
Сети АО "Прикарпатьеоблэнерго" работают без замечаний, все потребители обеспечены напряжением. Нагрузка на сеть стабильная и привычная для осеннего времени,
– написали в фейсбуке организации.
Также там отметили, что энергетики постоянно мониторят состояние сетей. Если будут происходить изменения в работе электроснабжения, то об этом сообщат на странице облэнерго в фейсбуке и других социальных сетях.
Жителям региона переживать не стоит, поскольку отключения электроснабжения не прогнозируются.
Важно экономить электроэнергию
В облэнерго справедливо заметили, что враг бьется в конвульсиях, атакуя критическую инфраструктуру. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы все мобильные устройства были заранее заряжены, в доме были запасы воды и альтернативные источники освещения.
Как подготовиться к отсутствию света / Картинка 24 канала
Однако следует помнить, что в пиковые часы (с 17:00 до 23:00 – 24 канал) следует ограничивать электропотребление.
За это время в нашей области мы совместно снизили использование электричества почти на 15%, но сейчас нужно продлить экономное потребление электричества,
– отметила председатель ОВА Онищук.
Она подчеркнула, что чем осознаннее будет наше потребление электричества, тем стабильнее будет работать энергосистема.
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Напомним, эксперт энергетических программ центра Разумкова Максим Белявский призвал украинцев "не разгоняйте предательство" и объяснил, как каждый может помочь восстановить энергосистему.
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