Россияне атаковали Ивано-Франковскую область и повредили Бурштынскую ТЭС. На место крушения прибыли спасатели и оперативно ликвидировали пожар.

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Ситуация после атаки ТЭС: самое важное

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сказала в обращении, что жертв в результате атаки нет. Враг поражает объекты критической инфраструктуры, поэтому не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Хочу напомнить, что дорога возле Бурштынской ТЭС сейчас перекрыта, но организован объезд по окрестным поселкам,

– сказала чиновница.

В своем телеграмм-канале она также сообщила о ликвидации пожара на станции. Кроме того, в Прикарпатьеоблэнерго отметили, что электросети работают в обычном режиме.

Обратите внимание! В ГСЧС отметили , что пожар удалось в 15:25 локализовать, а в 16:08 полностью ликвидировать. В общей сложности к операции привлекли 76 спасателей и 26 спецавтомобилей.

Все жители Прикарпатья снабжены светом

Несмотря на атаку, по состоянию на 15:30 электросети Ивано-Франковской области работают в обычном режиме.

Сети АО "Прикарпатьеоблэнерго" работают без замечаний, все потребители обеспечены напряжением. Нагрузка на сеть стабильная и привычная для осеннего времени,

– написали в фейсбуке организации.

Также там отметили, что энергетики постоянно мониторят состояние сетей. Если будут происходить изменения в работе электроснабжения, то об этом сообщат на странице облэнерго в фейсбуке и других социальных сетях.

Жителям региона переживать не стоит, поскольку отключения электроснабжения не прогнозируются.

Важно экономить электроэнергию

В облэнерго справедливо заметили, что враг бьется в конвульсиях, атакуя критическую инфраструктуру. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы все мобильные устройства были заранее заряжены, в доме были запасы воды и альтернативные источники освещения.

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Как подготовиться к отсутствию света / Картинка 24 канала

Однако следует помнить, что в пиковые часы (с 17:00 до 23:00 – 24 канал) следует ограничивать электропотребление.

За это время в нашей области мы совместно снизили использование электричества почти на 15%, но сейчас нужно продлить экономное потребление электричества,

– отметила председатель ОВА Онищук.

Она подчеркнула, что чем осознаннее будет наше потребление электричества, тем стабильнее будет работать энергосистема.

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Напомним , эксперт энергетических программ центра Разумкова Максим Белявский призвал украинцев "не разгоняйте предательство" и объяснил, как каждый может помочь восстановить энергосистему.