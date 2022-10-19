Что нужно делать

Как рассказал 24 каналу эксперт энергетических программ центра Разумкова Максим Белявский, самое главное, что нужно сделать для стабильной работы энергосистемы Украины, это не стоит разгонять панику и предательство.

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Максим Белявский Ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова В условиях войны, возможных новых угроз и вызовов для энергосистемы следует воздержаться от публичных комментариев и оценок масштабов поражений. Это может навредить энергетикам и в целом государстве. Это касается и журналистов, и экспертов, и простых граждан. Следует соблюдать информационную гигиену. И вот почему. Одна из целей врага – посеять панику, хаос среди населения. Поэтому прежде всего нужно сохранять спокойствие.

Энергосистема Украины гибкая

При определенном регулировании, в том числе и объемах потребления, энергосистема Украины дает возможность поддерживать работу критической инфраструктуры – больниц, органов власти, военных объектов. Она достаточно гибкая.

Напоминаем, что на сегодняшний день все задачи по обеспечению работы объектов критической инфраструктуры выполняются успешно. Плановые отключения электроэнергии производятся для осуществления энергетиками ремонтно-восстановительных работ. Эти работы выполняются очень оперативно.

Максим Белявский отмечает, что украинцы должны довериться энергетикам, как Вооруженным силам Украины.

Главный посыл для общественности следующий: балансировка энергосистемы Украины после очередных возможных разрушений будет происходить максимально оперативно и эффективно. Хочу заверить соотечественников в том, что и эти трудности мы справимся. Они не слишком критичны для энергетической отрасли Украины. После непродолжительных возобновляемых работ жизнь возвращается в обычный режим,

– уверяет эксперт.

Однако сейчас речь идет лишь о тех областях, которые далеко от линии фронта.

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Вред от ударов по энергосистеме

Министр топлива и энергетики Украины в 2005-2006 годах Иван Плачков рассказал 24 каналу, что разрушение нашей энергосистемы составляет 30%, что немало.

На сегодняшний день, в Украине уже нет веерных отключений, это свидетельствует о высокой организованности и профессионализме украинских энергетиков.

Иван Плачков обращает внимание владельцев домов, а также жильцов многоквартирных домов – если случится так, что отопление не будет в минусовую температуру, то нужно организовать слив воды из труб, чтобы они не замерзли. Даже если тепло появится – его будет крайне тяжело подавать к потребителям.

Россияне также повредили уникальное оборудование, изготовление которого продлится 3-4 месяца.

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