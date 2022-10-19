Що потрібно робити

Як розповів 24 каналу експерт енергетичних програм центру Разумкова Максим Білявський, найголовніше, що потрібно зробити для стабільної роботи енергосистеми України, це не варто розганяти паніку і "зраду".

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Максим Білявський Провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова В умовах війни, можливих нових загроз і викликів для енергосистеми варто утриматись від публічних коментарів і оцінок щодо масштабів уражень. Це може нашкодити енергетикам і в цілому державі. Це стосується і журналістів, і експертів, і простих громадян. Варто дотримуватись інформаційної гігієни. І ось чому. Одна з цілей ворога – посіяти паніку, хаос серед населення. Тому перш за все треба зберігати спокій.

Енергосистема України гнучка

За певного регулювання, в тому числі і обсягів споживання, енергосистема України дає можливість підтримувати роботу критичної інфраструктури – лікарень, органів влади, військових об’єктів. Вона досить гнучка.

Нагадуємо, що на сьогодні всі задачі по забезпеченню роботи об’єктів критичної інфраструктури виконуються успішно. Планові відключення електроенергії проводяться для здійснення енергетиками ремонтно-відновлювальних робіт. Ці роботи виконуються максимально оперативно.

Максим Білявський наголошує, що українці повинні довіритись енергетикам, як Збройним силам України.

Головний посил для громадськості наступний: балансування енергосистеми України після чергових можливих руйнувань відбуватиметься максимально оперативно і ефективно. Хочу запевнити співвітчизників у тому, що і ці труднощі ми подолаємо. Вони не є надто критичними для енергетичної галузі України. Після нетривалих відновлюваних робіт життя повертається у звичайний режим,

– запевняє експерт.

Проте, зараз мова йде лише про ті області, що далеко від лінії фронту.

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Шкода від ударів по енергосистемі

Міністр палива та енергетики України у 2005 – 2006 роки Іван Плачков розповів 24 каналу, що руйнування нашої енергосистеми складає 30%, що немало.

На сьогодні, в Україні вже не має віялових відключень, це свідчить про високу організованість та професіоналізм українських енергетиків.

Іван Плачков звертає увагу власників будинків, а також мешканців багатоквартирних будинків – якщо трапиться так, що опалення не буде у мінусову температуру, то потрібно організувати злив води із труб, аби вони не замерзли. Навіть, якщо тепло з’явиться – його буде вкрай важко подавати до споживачів.

Росіяни також пошкодили унікальне обладнання, виготовлення якого триватиме 3-4 місяці.

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