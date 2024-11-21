Хто опинився під санкціями

Серед фізичних осіб під обмеження потрапили перші заступники голови Центробанку Росії Володимир Чистюхін і Дмитро Тулін, а також заступниця голови Центробанку Ольга Полякова, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Крім того, санкції торкнулися керівників департаментів регулятора: Єлизавети Данілової, Кирила Проніна, Катерини Лозгачової та Алли Бакиної.

Щодо юридичних осіб, у санкційному списку опинилися:

Газпромбанк;

БКС-банк;

ДОМ.РФ;

Братський народний банк;

Енерготрансбанк;

банк "Кремлівський";

банк "Ітуруп";

банк "Сінара";

банк "Центрокредит" та інші фінансові установи.

Нагадаємо! Санкції проти Росії продовжують запроваджувати через її повномасштабне вторгнення в Україну. Незабаром очікується введення нових обмежень, які насамперед торкнуться нафтового сектора та енергетики загалом. З початку 2022 року Євросоюз закупив у Росії зрідженого газу на суму 27 мільярдів євро. Станом на вересень майже половина імпорту російського скрапленого газу припадає на країни ЄС.