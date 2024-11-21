Кто оказался под санкциями

Среди физических лиц под ограничения попали первые заместители председателя Центробанка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, а также заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Кроме того, санкции коснулись руководителей департаментов регулятора: Елизаветы Даниловой, Кирилла Пронина, Екатерины Лозгачевой и Аллы Бакиной.

В отношении юридических лиц, в санкционном списке оказались:

Газпромбанк;

БКС-банк;

ДОМ.РФ;

Братский народный банк;

Энерготрансбанк;

банк "Кремлевский";

банк "Итуруп";

банк "Синара";

банк "Центрокредит" и другие финансовые учреждения.

Напомним! Санкции против России продолжают вводить из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Вскоре ожидается введение новых ограничений, которые прежде всего коснутся нефтяного сектора и энергетики в целом. С начала 2022 года Евросоюз закупил у России сжиженного газа на сумму 27 миллиардов евро. По состоянию на сентябрь почти половина импорта российского сжиженного газа приходится на страны ЕС.