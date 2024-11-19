В каких отраслях планируются санкции против России

В первую очередь, санкции будут направлены, на нефть и всю энергетику, передает 24 канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Так с начала 2022 года Евросоюз купил у России сжиженного газа на 27 миллиардов евро. По ситуации на сентябрь половина импорта сжиженного газа из России идет на ЕС.

Санкции в ЕС введены не на покупку, а на перевалку такого газа, но они вступают в силу в марте 2025 года. Зная это, они еще наращивают поставки. И это при том, что сжиженного газа достаточно и в США, и в Катаре,

– сказал Власюк.

Он призвал также не забывать о других цифрах. В частности о том, что Владимир Зеленский уже говорил, что Россия заработала минимум 50 миллиардов долларов только потому, что она нарушает прайс-кэпы.

Что может быть в следующем санкционном пакете

По словам Владислава Власюка, в пакете должно быть сжиженный природный газ.

Если его там не будет, это будет несправедливо. Там должны быть серьезные решения, которые не позволят России использовать теневой танкерный флот. Нельзя продолжать оперировать положениями международного права вне контекста реалий,

– сказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Он также напомнил, что год назад в санкционный пакет ЕС ввели обязанность отчитываться о "переуступке права собственности на танкеры, если это делается в интересах России". Власюк рассказал, что пытается получить аналитику по этому, но пока не смог получить нужной информации.

Что еще ожидать в санкционных списках

В частности по танкерам, как рассказал Власюк, есть небольшая коалиция европейских стран, "более ястребиных в вопросе санкций". Речь идет о Нидерландах, Дании, Швеции, иногда Германии, Польше, странах Балтии, другие.

Он пояснил, что суть идеи заключается в том, чтобы добавить 10-20 позиций в уже имеющиеся санкционные списки. И при этом не ждать большой санкционный пакет.

Такой вариант возможен и его не надо называть каким-то грандиозным санкционным пакетом. Это просто дополнение санкционного списка компаниями и лицами,

– пояснил Владислав Власюк.

Согласно его словам, идея пока максимально дискутируется, а определенные списки уже подготовлены. В эти списки войдут танкеры, некоторые транспортные организации, вероятно, что-то по российско-иранскому ВПК, компании из третьих стран.

Важно! Но главной задачей здесь остается до конца года побудить всех партнеров как можно быстрее пополнить или расширить санкционные списки.