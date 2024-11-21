З чим пов'язана реакція китайських банків

Як повідомляють російські ЗМІ, банки Китаю активно перевіряють платежі з метою виявити перекази, які надходять від росіян.

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Нагадаємо! Раніше посилені перевірки переказів проводились відносно платежів, що проходили через Туреччину та країни СНД.

Китайські кредитні організації докладно аналізують відвантажувальні документи. Контролери першочергово звертають увагу на:

те, куди йде товар;

хто є отримувачем продукції;

мету доставляння товару.

Стало відомо, що китайські банки вимагають, аби товар відвантажувався у ту країну, звідки за нього надійшла оплата.

Зауважте! Імовірно, така політика китайських банків пов'язана з намаганням уникнути вторинних санкцій від США. Ця загроза для КНР дійсно існує. Про це свідчать заяви новобраного президента США – Трампа, відносно майбутньої торгівельної політики країни.