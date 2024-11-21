Скільки Росія витрачатиме на війну проти України

За інформацією на сайті Держдуми, видатки за статтею "Національна оборона" на 2025 рік заплановано в розмірі 13,5 трильйонів рублів. Це майже 134 мільярди доларів, або ж 6,3% ВВП країни.

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Водночас на 2026 рік сума закладена на рівні 12,8 трильйона рублів,

А у 2027 році – 13,1 трильйона рублів.

Водночас за статтею "Національна безпека" у 2025 році росіяни планують витратити 3,5 трильйона рублів, у 2026 році – 3,6 трильйона рублів, а у 2027 році – 3,7 трильйона рублів.

Зверніть увагу! Загалом на оборону та безпеку Росії буде витрачено 41% витрат бюджету. Це більше, аніж на охорону здоров'я, соцполітику, національну економіку та освіту разом узяті.