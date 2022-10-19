Росіяни атакували Івано-Франківську область та пошкодили Бурштинську ТЕС. На місце катастрофи прибули рятувальники та оперативно ліквідовували пожежу.

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Ситуація після атаки ТЕС: найважливіше

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук сказала у зверненні, що жертв внаслідок атаки немає. Ворог уражає об'єкти критичної інфраструктури, тому не потрібно ігнорувати сигнали повітряної тривоги та завжди спускатися в укриття.

Хочу нагадати, що дорога біля Бурштинської ТЕС зараз перекрита, але організований об'їзд навколишніми селищами,

– сказала чиновниця.

У своєму телеграм-каналі вона також повідомила про ліквідацію пожежі на станції. Окрім того, у Прикарпаттяобленерго зазначили, що електромережі працюють у звичному режимі.

Зверніть увагу! У ДСНС зазначили, що пожежу вдалось о 15:25 локалізувати, а о 16:08 – повністю ліквідувати. Загалом до операції залучили 76 рятувальників та 26 спецавтомобілів.

Усі жителі Прикарпаття забезпечені світлом

Попри атаку, станом на 15:30 електромережі Івано-Франківщини працюють у звичному режимі.

Мережі АТ "Прикарпаттяобленерго" працюють без зауважень, усі споживачі забезпечені напругою. Навантаження на мережу стабільне та звичне для осінньої пори,

– написали у фейсбуці організації.

Також там зазначили, що енергетики постійно моніторять стан мереж. Якщо відбуватимуться зміни в роботі електропостачання, то про це повідомлять на сторінці обленерго у фейсбуці та в інших соціальних мережах.

Жителям регіону переживати не варто, оскільки вимкнення електропостачання не прогнозуються.

Важливо економити електроенергію та подбати про себе

В обленерго слушно зауважили, що ворог б'ється в конвульсіях, атакуючи критичну інфраструктуру. Тому варто подбати про те, щоб усі мобільні пристрої були завчасно заряджені, у домі були запаси води та альтернативні джерела освітлення.



Як підготуватись до відсутності світла / Картинка 24 каналу

Однак потрібно пам'ятати, що у пікові години (з 17:00 до 23:00 – 24 канал) варто обмежувати електроспоживання.

За цей час в нашій області ми спільно зменшили використання електрики майже на 15%, але зараз потрібно продовжити економне споживання електрики,

– зазначила голова ОВА Онищук.

Вона наголосила, що чим більш свідомим буде наше споживання електрики, тим стабільніше працюватиме енергосистема.

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Нагадаємо, експерт енергетичних програм центру Разумкова Максим Білявський закликав українців "не розганяйте зраду" та пояснив, як кожен може допомогти відновити енергосистему.

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