Нещодавно радник міністра енергетики України Олександр Харченко поділився з українцями, що окупанти пошкодили аж 40% електростанцій країни. Тому віялових відключень електрики не вдасться оминути.

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Як у Славуті оповіщатимуть про тривогу у разі вимкнення світла

Виконавчий комітет Славутської міськради оприлюднив інформацію про те, як будуть інформувати громаду про повітряну тривогу та її відбій. Які альтернативні способи оповіщення, якщо відключать світло:

по місту їздитимуть автівки, звідки оголошуватимуть про загрозу через гучномовець;

у церквах посилено битимуть у дзвони.

Коли почуєте дані сигнали, слід негайно пройти в укриття та перебувати там до повідомлення про відбій повітряної тривоги,

– закликали у Славутському виконкомі.

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Жителів Хмельниччини закликають економити електроенергію, адже ситуація критична

Мер Хмельницького Олександр Симчишин увечері 20 жовтня заявив, що навантаження на енергосистему у регіоні є критичним. Мешканців міста та області закликали терміново знизити використання електрики.

Очільник міста додав, що через критичну ситуацію з електроенергією можуть робити аварійні відключення світла. Якщо ж мешканці Хмельницького будуть відповідально виконувати прохання влади, то їх вийде уникнути чи хоча б скоротити.

Нагадаємо, що через масовані атаки росіян по енергетичній інфраструктурі країни, зокрема по електростанціях, виникли серйозні проблеми з постачанням електроенергії. Українців просять свідомо підійти до ситуації, що склалася, та, по можливості, менше користуватися електроприладами й світлом.



Як скоротити споживання електроенергії / Інфографіка 24 каналу

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