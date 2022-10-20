Жителів України настійно просять вимкнути домашні прилади та побутову техніку. Це стосується мешканців усіх регіонів країни.

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Краще зекономити зараз, ніж потім вимушено сидіти без електроенергії

Ще вчора в Укренерго наголосили, що енергетики потребують особливої допомоги жителів України. 20 жовтня ми повинні прожити із дуже економним споживанням електроенергії. Якщо цього не зробити, доведеться вимикати світло.

У Київській ОДА пояснили, які електричні прилади потрібно вимкнути з 7:00 по 23:00. Це може видатись складно, проте без цих засобів можна прожити один день.

Які електричні прилади вимкнути

  • Електрообігрівач,
  • Електроплиту,
  • Праску,
  • Бойлер,
  • Телевізор,
  • Мікрохвильовку,
  • Роутер,
  • Холодильник,
  • Чайник,
  • Пральну машину.

Зауважимо, що до таких кроків ми повинні вдатися через те, що росіяни руйнують нашу енергетичну інфраструктуру, енергетикам потрібен час для її відновлення.

Сьогодні в Україн можуть відключати світло

В Укренерго також попередили, що сьогодні, з 7:00 до 22:00, в Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання електроенергії. Коли відключать конкретну вулицю – визначає оператор розподільчих мереж (обленерго).

Оператори повідомляють споживачів про можливі відключення через свої сайти. Вони можуть це робити у стрічках новин або у спеціально відведеному для цих повідомлень розділі. Також деякі з них роблять це у "особистих кабінетах" споживача або через чат-боти різних месенджерів.

Сьогодні повинен бути найекономніший день. Але зверніть увагу, що українців закликають економити електроенергію щодня, хоч і не так радикально. Загалом Укренерго закликає не користуватися енергоємними приладами у проміжку між 6:00 – 09:00, а також між 17:00 та 23:00.


Як економити електроенергію щодня / Інфографіка 24 каналу

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