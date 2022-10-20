Жителів України настійно просять вимкнути домашні прилади та побутову техніку. Це стосується мешканців усіх регіонів країни.
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Краще зекономити зараз, ніж потім вимушено сидіти без електроенергії
Ще вчора в Укренерго наголосили, що енергетики потребують особливої допомоги жителів України. 20 жовтня ми повинні прожити із дуже економним споживанням електроенергії. Якщо цього не зробити, доведеться вимикати світло.
У Київській ОДА пояснили, які електричні прилади потрібно вимкнути з 7:00 по 23:00. Це може видатись складно, проте без цих засобів можна прожити один день.
Які електричні прилади вимкнути
- Електрообігрівач,
- Електроплиту,
- Праску,
- Бойлер,
- Телевізор,
- Мікрохвильовку,
- Роутер,
- Холодильник,
- Чайник,
- Пральну машину.
Зауважимо, що до таких кроків ми повинні вдатися через те, що росіяни руйнують нашу енергетичну інфраструктуру, енергетикам потрібен час для її відновлення.
Сьогодні в Україн можуть відключати світло
В Укренерго також попередили, що сьогодні, з 7:00 до 22:00, в Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання електроенергії. Коли відключать конкретну вулицю – визначає оператор розподільчих мереж (обленерго).
Оператори повідомляють споживачів про можливі відключення через свої сайти. Вони можуть це робити у стрічках новин або у спеціально відведеному для цих повідомлень розділі. Також деякі з них роблять це у "особистих кабінетах" споживача або через чат-боти різних месенджерів.
Сьогодні повинен бути найекономніший день. Але зверніть увагу, що українців закликають економити електроенергію щодня, хоч і не так радикально. Загалом Укренерго закликає не користуватися енергоємними приладами у проміжку між 6:00 – 09:00, а також між 17:00 та 23:00.
Як економити електроенергію щодня / Інфографіка 24 каналу
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