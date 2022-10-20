Жителей Украины настоятельно просят выключить домашние приборы и бытовую технику. Это касается жителей всех регионов страны.

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Лучше сэкономить сейчас, чем потом вынуждено сидеть без электроэнергии

Еще вчера в Укрэнерго подчеркнули, что энергетики нуждаются в особой помощи жителей Украины. 20 октября мы должны прожить с очень экономным потреблением электроэнергии. Если этого не сделать, придется выключать свет.

В Киевской ОГА объяснили, какие электрические приборы нужно выключить с 7:00 до 23:00. Это может показаться сложным, но без этих средств можно прожить один день.

Какие электрические приборы отключить

  • Электрообогреватель,
  • Электроплиту,
  • Утюг,
  • Бойлер,
  • Телевизор,
  • Микроволновку,
  • Роутер,
  • Холодильник,
  • Чайник,
  • Стиральную машину.

Отметим, что такие шаги мы должны предпринять из-за того, что россияне разрушают нашу энергетическую инфраструктуру, энергетикам нужно время для ее восстановления.

Сегодня в Украине могут отключать свет

В Укрэнерго также предупредили, что сегодня, с 7:00 до 22:00, в Украине могут быть применены меры по ограничению потребления электроэнергии. Когда отключат конкретную улицу – определяет оператор распределительных сетей (облэнерго).

Операторы уведомляют потребителей о возможных отключениях через свои сайты. Они могут это делать в новостных лентах или в специально отведенном для этих сообщений разделе. Также некоторые из них делают это в "личных кабинетах" потребителя или через чат-боты разных мессенджеров.

Сегодня должен быть самый экономный день. Но обратите внимание, что украинцев призывают экономить электроэнергию каждый день, хоть и не так радикально. Укрэнерго призывает не пользоваться энергоемкими приборами в промежутке между 6:00 – 09:00, а также между 17:00 и 23:00.


Как экономить электроэнергию каждый день / Инфографика 24 канала

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