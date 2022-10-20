Жителей Украины настоятельно просят выключить домашние приборы и бытовую технику. Это касается жителей всех регионов страны.

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Лучше сэкономить сейчас, чем потом вынуждено сидеть без электроэнергии

Еще вчера в Укрэнерго подчеркнули, что энергетики нуждаются в особой помощи жителей Украины. 20 октября мы должны прожить с очень экономным потреблением электроэнергии. Если этого не сделать, придется выключать свет.

В Киевской ОГА объяснили, какие электрические приборы нужно выключить с 7:00 до 23:00. Это может показаться сложным, но без этих средств можно прожить один день.

Какие электрические приборы отключить

Электрообогреватель,

Электроплиту,

Утюг,

Бойлер,

Телевизор,

Микроволновку,

Роутер,

Холодильник,

Чайник,

Стиральную машину.

Бизнеса это тоже касается. Выключите уличное освещение, внутреннее освещение помещений, подсветку приборов и стендов, телевизоры, LED-экраны и вывески, крупногабаритные и строительные приборы.

Отметим, что такие шаги мы должны предпринять из-за того, что россияне разрушают нашу энергетическую инфраструктуру, энергетикам нужно время для ее восстановления.

Сегодня в Украине могут отключать свет

В Укрэнерго также предупредили, что сегодня, с 7:00 до 22:00, в Украине могут быть применены меры по ограничению потребления электроэнергии. Когда отключат конкретную улицу – определяет оператор распределительных сетей (облэнерго).

Операторы уведомляют потребителей о возможных отключениях через свои сайты. Они могут это делать в новостных лентах или в специально отведенном для этих сообщений разделе. Также некоторые из них делают это в "личных кабинетах" потребителя или через чат-боты разных мессенджеров.

Сегодня должен быть самый экономный день. Но обратите внимание, что украинцев призывают экономить электроэнергию каждый день, хоть и не так радикально. Укрэнерго призывает не пользоваться энергоемкими приборами в промежутке между 6:00 – 09:00, а также между 17:00 и 23:00.



Как экономить электроэнергию каждый день / Инфографика 24 канала

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