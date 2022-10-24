Білоруські спецпризначенці "вразили" талантами

Так, мовиться про Росію та Білорусь, але зараз про останню. Так-от, білоруські військові, ймовірно, мали намір показувати свої вміння у цирку, втім, Лукашенко зруйнував їх плани, призвавши в армію. Про це свідчить відповідне відео, яке опублікував телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

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На опублікованому відео видно, як білоруські спецпризначенці влаштували виставу, на якій показали свої таланти. Серед них – ламання палок на людях та розбивання бетонних плит об голову.

"Гастролі" картопляних військ. Цирк дю Солей імені "бацьки Лукашенко",

– підписали відео у відомстві.

Кумедно, що після кожного номера вони кланяються публіці – це дійсно як у цирку. Можливо, хтось колись їм розповість, що такі вміння їм не стануть у пригоді на полі бою.

Як білоруські військові цирк влаштували: відео

Між бійцями Росії та Білорусі все частіше спалахують конфлікти

Білоруські військові беруть участь у спільних навчаннях з російськими окупантами. І, як зазначають у Генштабі ЗСУ, серед білоруських і російських військових дедалі частіше спалахують конфлікти.

Росіяни продовжують демонструвати зверхність та зневагу до всіх, крім самих себе. Бійці "другої армії світу" зухвало ставляться до білорусів, а також принижують їх через національну приналежність. Тож не дивно, що на тлі всього цього спалахують непоодинокі конфлікти.

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