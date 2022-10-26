Білоруські солдати заявили, що їх начебто намагаються залякати. Не обійшлося й без улюблених наративів Кремля про "генетичну пам'ять", "братні народи" та "дідів, які дійшли до Берліна".

Зауважте У ГУР оцінили загрози зі сторони Білорусі: чому на Україну важко напасти звідти

Ба більше, цитуючи путінську методичку Кремля, білоруські військові заявили: якщо українська влада згадає "братнє минуле" (яке існує лише у божевільних фантазіях адептів "руського міра"), війну начебто можна буде зупинити.

Доки з території Білорусі летять тисячі ракет, які вбивають українців, лукашенківські солдати, увімкнувши погану акторську гру, попередили, що "провокувати їх не варто". Ба більше, погрожують відповіддю на "виклики" та "провокації".

Зверніть увагу! Україна жодного разу не відповіла Білорусі у відповідь на російські атаки з території країни. Хоча з Білорусі в Україну прилетіли вже тисячі ракет.

Звернення Страткому ЗСУ – головне

Стратком ЗСУ 21 жовтня опублікував звернення до білорусів. У ньому мовилося, що, які б маразматичні заяви не робив Олександр Лукашенко, Україна не збирається нападати на Білорусь.

Водночас у випадку агресії з боку Білорусі відповідь буде. Воїни наголосили, що не хочуть цього.

Дружбу між нашими народами ми цінуємо більше можливості відповісти на злочинні рішення вашого керівництва,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, Стратком ЗСУ наголосив, що Україна жодного разу не відповіла Білорусі на російські ракети, які летять з її території.

Зауважте – у Білорусі вже з'явились свої "тікток-війська": дивіться відео