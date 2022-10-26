Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк розповів, за яких умов може відбутися новий наступ з Білорусі та чи варто бути напоготові.

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Чи візьме Білорусь участь у вторгненні найближчим часом

Починаючи з квітня, Лукашенко всіма зусиллями намагається уникнути відкритого вторгнення збройних сил Білорусі на територію України.

Безумовно, він уже став учасником війни, надавши свою територію для російської агресії. Але він намагається уникнути того, щоби збройні сили Білорусі заходили на територію України,

– розповів Андрій Черняк.

І, якщо Лукашенко таки погодиться надати Путіну свої війська, він допоможе йому хіба що кількістю, проте не якістю.

У ГУР зауважили, що потенційна небезпека з боку Білорусі для України є. З території республіки проводять запуски ударних іранських БПЛА, туди перемістили літаки МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кинджал".

Чи можуть росіяни знову зайти з Білорусі

До першого нападу на Україну з білоруського плацдарму агресор залучив приблизно 40 батальйонних тактичних груп. Ці війська наступали на Київську, Чернігівську та Сумську області. За російськими мірками, це були найбільш боєздатні, оснащені та професійні підрозділи.

У Мінську заявляли, що чисельність регіонального угруповання складе 70 тисяч осіб, з яких 9 тисяч – росіяни. Але поки що на території Білорусі, за даними ГУР, є приблизно 3 тисячі російських військових. Біля північних кордонів України перебувають 6 батальйонів та загін сил спеціальних операцій – це білоруські війська.

Створення ударного угруповання, яке було б належним чином оснащене, озброєне та забезпечене, ми не бачимо. Зараз на території Білорусі тривають навчання особового складу, перевірки систем зв'язку, ротації особового складу та інша повсякденна діяльність, спрямована лише на те, щоби відволікти нашу увагу та сили зі сходу та півдня України,

– сказав Черняк.

Звичайно, у близькому майбутньому Путін знову зможе піти з території Білорусі, проте росіянам знадобиться час для активного перекидання сил. Тобто раптового наступу вночі зараз точно не станеться.

Ще одна перешкода для окупантів – місцевість

Військовий експерт та полковник Роман Світан зауважив, що на Півночі дуже багато річок, лісів, боліт, тож йти в наступ там можна лише вздовж готових доріг.

Точок входу між Білоруссю та Україною небагато і всі вони зараз перекриті українськими захисниками. Усі шляхи – заміновані та перекриті, також там обладнані інженерно-фортифікаційні споруди. Це означає, що різкому прориву ворога на цьому напрямку навряд бути.

Чи можуть росіяни піти на Київ

Начальник ГУР Кирило Буданов раніше розповів, що у Білорусі немає важкої техніки, адже всю її вже перекинули у Росію. Тому Лукашенку просто не буде чим воювати, якщо він вирішить напасти на Україну.

Буданов наголосив, що станом на зараз наступу з білоруського напрямку очікувати не варто. Проте потенційна загроза з боку Білорусі залишається.

Для наступу на столицю окупантам потрібно понад 2 тижні перекидати війська до Білорусі, а зараз цього не відбувається. Поки що росіяни завезли на територію країни близько 3 200 військових, чого замало.

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