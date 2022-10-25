Про розгортання миротворчої місії на кордоні України та Росії під час брифінгу розповів Федір Веніславський, представник Володимира Зеленського у Верховній Раді. Він наголосив, що Росія і Білорусь у різних форматах заперечили щодо ініціативи Зеленського про миротворців на кордоні.

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Розгортання миротворчої місії – це питання тижнів

При цьому Веніславський наголосив, що для розташування на території України військових спостерігачів чи миротворців будь-якої країни світу – Київ не потребує згоди ні Білорусі, ні Росії.

Це наша територія! Україна має право розташовувати представників іноземних військових формувань,

– сказав він.

Представник Зеленського у Раді додав, що відповідне рішення ухвалюється за спеціальним законом, який може ініціювати президент. Веніславський переконаний, що Верховна Рада у випадку потреби швидко ухвалить такий закон.

Щодо термінів розгортання миротворчої місії, то представник Зеленського сказав, що це залежить від того, як буде досягнута згода з тими, хто увійде до неї.

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Веніславський зазначив, що процес іде й для розгортання місії багато часу не потрібно. "Це не місяці, а тижні", – сказав він.

Довідка. Режим Олександра Лукашенка в Білорусі підіграє кремлівському диктатору Владіміру Путіну та штучно створює напругу на Півночі України. У Мінську вигадують, що буцімто Україна хоче напасти на Білорусь. Щоб зняти напругу, Володимир Зеленський запропонував розташувати на кордоні миротворців.

На території Білорусі немає сил для наступу

Разом з тим, Веніславський заявив, що у Білорусі немає достатніх сил і засобів, які б дозволили Росії атакувати Україну з білоруської території, як це було в лютому 2022 року.

Він зазначив, що поблизу кордону є 6 батальйонів та 1 спецзагін, який виконує демонстративні заходи. Представник Зеленського наголосив, що цих сил недостатньо, щоб відкривати ще один фронт.

Попри відсутність ударних військ у Білорусі, ЗСУ перебувають у бойовій готовності по всій лінії кордону, щоб унеможливити наступ Росії.

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Про те, що в Білорусі наразі немає ударних угруповань, також заявляв глава розвідки Кирило Буданов. При цьому Буданов підкреслив, що потенційна загроза, як і раніше, зберігається.

Раніше у Генштабі ЗСУ констатували, що загроза наступу з Білорусі дійсно зростає. Повідомлялося, що напрямок наступу може зміститись на Захід білорусько-українського кордону.

При цьому в Білорусі було помічено перекидання білоруської техніки з тактичним знаком двійка в трикутнику. Однак до цього фіксували перекидання військової техніки Білорусі в напрямку Росії.

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