Відповідну інформацію 21 жовтня повідомили в американському Інституті вивчення війни, інформує 24 канал. Там відреагували на дані про зростання загрози нового наступу зі сторони Білорусі.
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В ISW пояснили питання наступу з Білорусі
Ризик нового наступу з території Білорусії залишається низьким, попри заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ) Олексія Громова про зростання такого ризику,
– заявили в ISW.
У Інституті вивчення війни також вважають, що:
- напад з Білорусі залишається малоймовірним у найближчі місяці;
- російські сили не мають можливості перекрити українські шляхи постачання із Заходу через наземний наступ.
"Найближча українська залізнична лінія зі сходу на захід розташована за 30 кілометрів від білоруського кордону, а Прип'ятські болота надзвичайно ускладнюють ведення маневреної війни через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях", – повідомили в Інституті вивчення війни.
За їхніми даними, автомобільні дороги та залізничні колії України мають достатньо вузлів з Польщею, Румунією, Словаччиною й Угорщиною, тож напад Росії з Білорусі не може серйозно погіршити українські логістичні лінії бех проникнення вглиб України.
Так зробили росіяни, коли взимку бились за Київ. Проте аналітики зауважили, що у той час російська армія була сильнішою, а зараз вона значно ослаблена.
Коротко про ймовірний наступ з Білорусі
- 20 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов попередив, що загроза відновлення Збройними силами Росії наступу на північному фронті зростає.
- За його даними, напрямок наступу можуть змінити на захід білорусько-українського кордону. Зокрема, для того, щоб перерізати логістику постачання зброї та техніки Україні від країн-партнерів.
- Британська розвідка повідомила, що нове вторгнення до України з території Білорусі малоймовірне. За їхніми даними, Росія навряд чи зможе зібрати готові до бойових дій формування у такій кількості, адже її сили вже задіяні в Україні.
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