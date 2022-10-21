Таку думку 24 каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Раніше російський публіцист Андрій Піонтковський розповів про "припинення" мобілізації в Росії.
До теми "Справжній безлад": Жданов розповів, як Росія кидає "мобіків" без будь-яких виплат
У росіян не вистачає техніки
Коваленко зазначив, що 300 тисяч мобілізованих, яких анонсувала Росія – це 375 БТГ. Для повноцінної комплектації БТГ необхідна техніка. Зокрема, одна БТГ потребує мінімум 10 танків. Тож, близько 4 тисяч танків необхідно такій кількості груп. Крім того, вони повинні мати мінімум по 33 ББМ, а це вже понад 12 тисяч видів такої техніки. А ще необхідні БТР, БМП, ЗРК, РСЗВ тощо.
Такої кількості в них немає, вони не можуть повністю укомплектувати свої частково мобілізовані угруповання. У них деградувала система мобілізації. До 2014 року вони могли забезпечити більш-менш мобілізації 60 тисяч – 65 тисяч особового складу. Зараз вони не можуть забезпечити навіть 30 тисяч – це фактично 2 армійських корпуси. Вони не можуть їх забезпечити навіть казармами, полігонами. Не здивуюсь, якщо ми побачимо їх у Таджикистані,
– зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
Коваленко про проблеми в армії ворога на "навчання" в Білорусі: дивіться відео
Маршеві батальйони
Він продовжив, що ці групи вже неповноцінні. Відправлені в Білорусь 9 тисяч осіб – це маршеві батальйони. Нині на території України сконцентровано 16 тисяч мобілізованих. Маршеві батальйони – це, як у радянських фільмах про Другу світову війну, колони людей з гвинтівками, але без танків, артилерії, бронетехніки тощо. Ми спостерігаємо це і в російській армії, "друга армія світу" починає воювати, як діди.
"У сучасній війні, в сучасних умовах використання такої тактики – це нонсенс. Це воєнний злочин проти своїх же військовослужбовців. Це в першу чергу некомпетентні, некваліфіковані підрозділи, які будуть відвертати на себе увагу ворога, а для них це ЗСУ. Їх будуть відправляти з лінії зіткнення для виконання штурмових задач. Вони будуть відвертати на себе увагу артилерії, для того, щоб та виявляла свої позиції і опинялась під обстрілом", – наголосив Коваленко.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Так звана "часткова" мобілізація у Росії втрачає свою популярність серед населення великих міст. Аби втримати народ під контролем, представники влади вирішили нібито призупинити набір до війська у Москві, на черзі – аналогічне рішення щодо Санкт-Петербургу.
- Росія вже відправляє нещодавно мобілізоване "гарматне м'ясо" на передову. Так, кілька тисяч російських вояк розселяються в селах біля лінії фронту на Луганщині.
- Через мобілізацію в Росії, яка необхідна для ведення загарбницької війни в Україні, агресор знову переживає падіння економіки. Згідно з даними аналітиків центробанку, після оголошення "часткового" призову у вересні в країні впала споживча впевненість та посилалась нестача робочої сили.