Таку думку 24 каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Раніше російський публіцист Андрій Піонтковський розповів про "припинення" мобілізації в Росії.

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У росіян не вистачає техніки

Коваленко зазначив, що 300 тисяч мобілізованих, яких анонсувала Росія – це 375 БТГ. Для повноцінної комплектації БТГ необхідна техніка. Зокрема, одна БТГ потребує мінімум 10 танків. Тож, близько 4 тисяч танків необхідно такій кількості груп. Крім того, вони повинні мати мінімум по 33 ББМ, а це вже понад 12 тисяч видів такої техніки. А ще необхідні БТР, БМП, ЗРК, РСЗВ тощо.

Такої кількості в них немає, вони не можуть повністю укомплектувати свої частково мобілізовані угруповання. У них деградувала система мобілізації. До 2014 року вони могли забезпечити більш-менш мобілізації 60 тисяч – 65 тисяч особового складу. Зараз вони не можуть забезпечити навіть 30 тисяч – це фактично 2 армійських корпуси. Вони не можуть їх забезпечити навіть казармами, полігонами. Не здивуюсь, якщо ми побачимо їх у Таджикистані,

– зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

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Маршеві батальйони

Він продовжив, що ці групи вже неповноцінні. Відправлені в Білорусь 9 тисяч осіб – це маршеві батальйони. Нині на території України сконцентровано 16 тисяч мобілізованих. Маршеві батальйони – це, як у радянських фільмах про Другу світову війну, колони людей з гвинтівками, але без танків, артилерії, бронетехніки тощо. Ми спостерігаємо це і в російській армії, "друга армія світу" починає воювати, як діди.

"У сучасній війні, в сучасних умовах використання такої тактики – це нонсенс. Це воєнний злочин проти своїх же військовослужбовців. Це в першу чергу некомпетентні, некваліфіковані підрозділи, які будуть відвертати на себе увагу ворога, а для них це ЗСУ. Їх будуть відправляти з лінії зіткнення для виконання штурмових задач. Вони будуть відвертати на себе увагу артилерії, для того, щоб та виявляла свої позиції і опинялась під обстрілом", – наголосив Коваленко.

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