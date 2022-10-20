Зокрема й мовиться про тих, хто вже бере участь у бойових діях на території України. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.

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Він відзначає, що для цієї категорії військових затримуються грошові виплати за участь у бойових діях. Крім того, родичі загиблих не можуть отримати обіцяну їм компенсацію.

Тобто в них там великий безлад з цими виплатами. Адже для того, щоб їх отримати, потрібно оформити документи. А під час активних бойових дій штаби військових частин не встигають це все оформлювати,

– пояснює Олег Жданов.

За його словами, мобілізовані росіяни нині воюють буквально за "дякую". Ба більше, їхні командири навіть не завжди оформлюють бойові виходи.

"Для того, щоб не оплачувати так звані бойові гроші для особового складу", – розповів фахівець.

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