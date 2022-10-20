На тлі багатьох помилкових рішень у війні проти України, оголошення про "мобілізацію" мало найбільше негативних ефектів. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.
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Експерт зазначив, що у Росії з самого початку "часткової мобілізації" був когнітивний дисонанс в офіційній пропаганді.
З одного боку "вставай, страна огромная" та "йде священна вітчизняна війна", з іншого – влада ніби знущаючись каже, щоб громадяни не турбувалися, бо "це лише 1 відсоток з 25 мільйонів". Говорили, що "мобіки" два місяці готуються, а потім з'ясовується, що вони 5 днів у навчальних таборах і 5 днів у бойовій частині. Через 10 днів – на фронт,
– пояснив оглядач.
За його словами, Кремль щодо цих "нюансів" запитували, що, мовляв, "як так, що 10 днів і вже вбиті "мобіки?".
"З одного боку вони кричать про "священну війну", а з іншого – виправдовуються і розповідають, що це всіх не торкнеться. Те, що Кремль припинив мобілізацію в Москві й Петербурзі – це просто загострить соціальні розбіжності, які нікуди не ділися", – додав аналітик.
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Він підкреслив, що прості росіяни розуміють, що "еліти" бережуть своїх дітей, а "голодна робітничо-селянська Росія" повинна буде "йти затикати "дірки" на фронті своїми "мобіками", як "гарматним м'ясом".
Це величезна соціальна проблема. Путін зробив колосальну кількість помилок, але мобілізація – найбільша з них,
– резюмував Піонтковський.
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Мобілізація в Росії: останні новини
- Російське військо упродовж восьми місяців продемонструвало свою немічність. А разом із ним – його командування. Про це свідчать дані Міноборони Великої Британії.
- Через мобілізацію в Росії, яка необхідна для ведення загарбницької війни в Україні, агресор знов переживає падіння економіки. Згідно з даними аналітиків центробанку, після оголошення "часткового" призову у вересні в країні впала споживча впевненість та посилалась нестача робочої сили.
- На тлі часткової мобілізації у Росії спостерігаються низка проблем. У тому числі з матеріальним забезпеченням. Так, кошти за загиблих бійців не можуть отримати їхні рідні.