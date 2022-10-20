Нове шоу кремлівського диктатора публікують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Таким чином Путін вирішив "підтримати" мобілізованих.

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Нова вистава для мобілізованих

Кремлівський диктатор не лише вирішив показати, що він нібито ще здатний на те, що б стріляти зі снайперської гвинтівки, але й влаштувати нову виставу для мобілізованих і тих, кого ще можуть призвати до армії. Ні для кого не секрет, що обіцянки Путіна про те, що мобілізовані нібито проходитимуть спеціальну підготовку перед відправленням на фронт – фейк, як і все, про що заявляє Кремль. Це чудово доводить той факт, що на 6-ий день так званої "часткової" мобілізації українські військові взяли в полон першого "мобіка".

Влаштовуючи таке шоу, Путін вирішив показати, що підготовка нібито дійсно є і він буцімто особисто контролює те, що відбувається на полігонах.

Однак у всьому цьому жалюгідному видовищі є одне "але", яке зауважили в InformNapalm. На відео, яке опублікували пропагандисти, чути, що на полігоні ще нібито хтось стріляє, крім Путіна. Однак так уже зганьбився Шойгу – звуки пострілів просто наклали. Тобто Путін то стріляв (хоч і невідомо, чи влучив хоч в одну мішень), але він єдиний, хто це робив. Причина – банальний страх, що хтось вирішить вбити диктатора.

Путін вирішив постріляти зі снайперської гвинтівки: епічне відео

Цікаво, що все це дійство відбувалося на полігоні у Рязані – буквально під Москвою. На більше сміливості у диктатора не вистачає. Умовно, він би міг приїхати у Бєлгород, в якому постійно "щось відбувається". Однак диктатор за своє життя боїться набагато більше. Про фронт можна навіть не говорити – все, що він може, це змусити зігнаний на Красну площу натовп тричі кричати "Ура" окупантам.

Після цієї показової стрілянини, Путін влаштував іще одне шоу, вирішивши поспілкуватися з одними із приречених на загибель. Тобто мобілізованим. Між Путіним та чоловіком відбувся "діалог року":

Путін: Сім'я яка у тебе?

Мобілізований: Дружина, донька, 5 років.

Путін: Щасливо, давай.

Після цього диктатор на камери обійняв мобілізованого. Доволі цинічно, якщо враховувати те, що саме через указ Путіна той має всі шанси загинути за ідеї диктатора.

Тим часом Зеленський відвідує передові позиції та деокуповані міста

Путін є верховним головнокомандувачем російської армії. Усе, що він може зробити для підтримки свого війська – влаштувати шоу в бункері або неподалік нього.

І це має доволі контрастний вигляд на тлі Володимира Зеленського, який є Верховним Головнокомандувачем ЗСУ. Під час повномасштабної війни президент відвідав передові позиції українських військ на Дніпропетровщині. У червні глава держави відвідав позиції ЗСУ в районі Бахмута та Лисичанська, поспілкувався з військовими та вручив їм державні нагороди.

У вересні, під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині, Зеленський відвідав деокупований Ізюм, який звільнили за кілька днів до того. У російських пропагандистів знатно підгоріло через візит президента у звільнене місто.

Варто переглянути – Володимир Зеленський відвідав деокупований Ізюм: дивіться відео