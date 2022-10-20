Новое шоу кремлевского диктатора публикуют российские СМИ, сообщает 24 канал. Таким образом, Путин решил "поддержать" мобилизованных.

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Новый спектакль для мобилизованных

Кремлевский диктатор не только решил показать, что он якобы еще способен стрелять из снайперской винтовки, но и устроить новый спектакль для мобилизованных и тех, кого еще могут призвать в армию. Ни для кого не секрет, что обещания Путина о том, что мобилизованные будут якобы проходить специальную подготовку перед отправкой на фронт – фейк, как и все, о чем заявляет Кремль. Это прекрасно доказывает тот факт, что на 6 день так называемой "частичной" мобилизации украинские военные взяли в плен первого "мобика".

Устраивая такое шоу, Путин решил показать, что подготовка якобы действительно есть и он лично контролирует происходящее на полигонах.

Однако во всем этом жалком зрелище есть одно "но", которое заметили в InformNapalm. На видео, опубликованном пропагандистами, слышно, что на полигоне еще якобы кто-то стреляет, кроме Путина. Однако так уж опозорился Шойгу – звуки выстрелов просто наложили. То есть Путин это стрелял (хоть и неизвестно, попал ли хоть в одну мишень), но он единственный, кто это делал. Причина – банальный страх, что кто-то решит убить диктатора.

Путин решил пострелять из снайперской винтовки: эпическое видео

Интересно, что все это происходило на полигоне в Рязани – буквально под Москвой. На больше смелости у диктатора не хватает. Условно, он мог бы приехать в Белгород, в котором постоянно "что-то происходит". Однако диктатор за свою жизнь боится гораздо больше. О фронте можно даже не говорить – все, что он может, это заставить согнанную на Красную площадь толпу трижды кричать "Ура" оккупантам.

После этой показательной стрельбы Путин устроил еще одно шоу, решив пообщаться с одними из обреченных на гибель. То есть мобилизованным. Между Путиным и мужчиной произошел "диалог года":

Путин: Семья какая у тебя?

Мобилизированный: Жена, дочь, 5 лет.

Путин: Счастливо, давай.

После этого диктатор на камеры обнял мобилизованного. Довольно цинично, если учитывать, что именно из-за указа Путина тот имеет все шансы погибнуть за идеи диктатора.

Тем временем Зеленский посещает передовые позиции и деоккупированные города

Путин является верховным главнокомандующим российской армии. Все, что он может сделать для поддержки своей армии – устроить шоу в бункере или недалеко от него.

И это выглядит достаточно контрастно на фоне Владимира Зеленского, являющегося Верховным Главнокомандующим ВСУ. Во время полномасштабной войны президент посетил передовые позиции украинских войск в Днепропетровской области. В июне глава государства посетил позиции ВСУ в районе Бахмута и Лисичанска, пообщался с военными и вручил им государственные награды.

В сентябре, во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области, Зеленский посетил деоккупированный Изюм, который был освобожден за несколько дней до того. У российских пропагандистов знатно подгорело из-за визита президента в освобожденный город.

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