На фоне многих ошибочных решений в войне против Украины, объявление о "мобилизации" имело больше негативных эффектов. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Эксперт отметил, что у России с самого начала "частичной мобилизации" был когнитивный диссонанс в официальной пропаганде.

С одной стороны "вставай, страна огромная" и "идет священная отечественная война", с другой – власть как бы издеваясь, говорит, чтобы граждане не беспокоились, потому что "это лишь 1 процент из 25 миллионов". Говорили, что "мобики" два месяца готовятся, а потом выясняется, что они 5 дней в учебных лагерях и 5 дней в боевой части. Через 10 дней – на фронт,

– объяснил обозреватель.

По его словам, Кремль по поводу этих "нюансов" спрашивали, что, мол, "как так, что 10 дней и уже убиты "мобики?" .

"С одной стороны они кричат о "священной войне", а с другой – оправдываются и рассказывают, что это всех не коснется. То, что Кремль прекратил мобилизацию в Москве и Петербурге – это просто обострит никуда не девшиеся социальные разногласия", – добавил аналитик.

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Он подчеркнул, что простые россияне понимают, что "элиты" берегут своих детей, а "голодная рабоче-крестьянская Россия" должна будет "идти затыкать "дыры" на фронте своими "мобиками", как "пушечным мясом".

Это огромная социальная проблема. Путин совершил колоссальное количество ошибок, но мобилизация – самая большая из них,

– резюмировал Пионтковский.

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