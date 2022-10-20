Экономика начала спадать после объявления мобилизации в сентябре. Об этом говорится в отчете аналитического департамента Центробанка России.

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В сентябре возобновление экономической активности остановилось, и к концу месяца тенденция начала несколько ухудшаться,

— говорится в отчете.

Массовый отток рабочей силы

По официальным данным, для войны в Украине было призвано 300 тысяч резервистов. Также более 350 тысяч россиян покинули страну, убегая от призыва. Мобилизация в стране усугубила и без того острый дефицит рабочей силы и ослабила индекс потребительской уверенности. Аналитики прогнозируют, что мобилизация и дальше негативно будет влиять на российскую экономику.

Смена потребительских настроений на фоне возрастающей неопределенности может временно сдержать возобновление потребления в начале четвертого квартала. Уменьшение рабочей силы после частичной мобилизации может усложнить усилия компаний устранить ограничения со стороны предложения и ограничить общую тенденцию экономической активности в ближайшие месяцы,

– говорится в сообщении.

Что известно о мобилизации в России: