Экономика начала спадать после объявления мобилизации в сентябре. Об этом говорится в отчете аналитического департамента Центробанка России.
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В сентябре возобновление экономической активности остановилось, и к концу месяца тенденция начала несколько ухудшаться,
— говорится в отчете.
Массовый отток рабочей силы
По официальным данным, для войны в Украине было призвано 300 тысяч резервистов. Также более 350 тысяч россиян покинули страну, убегая от призыва. Мобилизация в стране усугубила и без того острый дефицит рабочей силы и ослабила индекс потребительской уверенности. Аналитики прогнозируют, что мобилизация и дальше негативно будет влиять на российскую экономику.
Смена потребительских настроений на фоне возрастающей неопределенности может временно сдержать возобновление потребления в начале четвертого квартала. Уменьшение рабочей силы после частичной мобилизации может усложнить усилия компаний устранить ограничения со стороны предложения и ограничить общую тенденцию экономической активности в ближайшие месяцы,
– говорится в сообщении.
Что известно о мобилизации в России:
- По состоянию на 18 октября частичную мобилизацию в России не планируют замедлять. В стране до сих пор набирают всего 300 тысяч бойцов.
- В русские военкоматы начали направлять работников критической инфраструктуры и заключенных. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на начало октября заключенные составляют более половины количества привлеченных боевиков ППК "Вагнер".
- На фоне частичной мобилизации в России наблюдается ряд заморочек, в том числе с материальным обеспечением. Родные погибших бойцов не могут получить выплаты от государства.