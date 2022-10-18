Так, в российские военкоматы начали направлять работников критической инфраструктуры. Все, чтобы оперативно пополнить подразделения, которым наши воины нанесли значительные потери.

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В России мобилизуют работников критической инфраструктуры

На предварительное бронирование никто не обращает внимания. Руководители предприятий получают планы по мобилизации, которые вынуждены выполнять. Поэтому направляют своих сотрудников в военкоматы.

Также оккупанты "восстанавливают" силы с помощью заключенных. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на начало октября заключенные составляют более половины количества боевиков ЧВК "Вагнер". В общей сложности оккупанты вовлекли в войну 8 000 наемников из этой группировки.

Кстати, Путин боится протестных настроений в Москве: с мобилизацией дали отбой

Потери врага: данные по состоянию на утро 18 октября

С начала полномасштабной войны украинские защитники уже ликвидировали около 65 850 бойцов Путина. Из них 530 только за сутки 17 октября.

Также наши воины уничтожили 2 548 танков, 5 219 боевых машин, 373 РСЗО. А еще 268 самолетов, 188 средств ПВО, 318 крылатых ракет.

Пострадал и российский флот. Наши воины минуснули 16 кораблей и катеров. Подробнее о потерях врага читайте в материале 24 канала.

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