Так, у російські військкомати почали направляти працівників критичної інфраструктури. Все, аби оперативно поповнити підрозділи, яким наші воїни завдали значних втрат.

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У Росії мобілізують працівників критичної інфраструктури

На попереднє бронювання ніхто не зважає. Керівники підприємств отримують плани щодо мобілізації, які вимушені виконувати. Тому направляють своїх співробітників до військкоматів.

Також окупанти "відновлюють" сили за допомогою ув'язнених. За даними Генштабу ЗСУ, станом на початок жовтня в'язні складають понад половину від кількості залучених бойовиків ПВК "Вагнер". Загалом окупанти долучили до війни 8 000 найманців з цього угруповання.

До речі Путін боїться протестних настроїв у Москві: з мобілізацією дали відбій

Втрати ворога: дані станом на ранок 18 жовтня

Від початку повномасштабної війни українські захисники вже ліквідували близько 65 850 бійців Путіна. З них 530 лише за одну добу, 17 жовтня.

Також наші воїни знищили 2548 танків, 5219 бойових машин, 372 РСЗВ. А ще 268 літаків, 188 засобів ППО, 318 крилатих ракет.

Постраждав і російський флот. Наші воїни мінуснули 16 кораблів та катерів. Детальніше про втрати ворога читайте у матеріалі 24 каналу.

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