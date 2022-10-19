Российские трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вышли из строя, а поставки по газопроводу "Ямал-Европа" окончательно заморожены из-за польских санкций. Транзит российского газа через территорию Украины стоит под вопросом.

Еще один провал России: цена на газ в Европе резко опустилась



Карта газопроводов из России в Европу

Снижение российского экспорта

По информации издания naturalgasworld, экспорт газа из России обвалился за девять месяцев на 41,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил всего 89,3 млрд кубометров. Россия полностью перекрыла газ в Польшу и Францию, а также существенно сократила поставки в другие страны Европы. Уменьшая экспорт газа Газпром вынужден его сжигать, поскольку уменьшить добычу так же резко, как и поставки, невозможно.



Поскольку спрос на газ, в том числе в Китае, снижается, альтернативных дополнений к глобальным поставкам достаточно, чтобы полностью заменить зависимость Европы от российского газа.

Европейская промышленность, на долю которой приходится 30% потребления газа, чувствительна к резкому повышению на голубое топливо, но данные свидетельствуют о том, что потенциальное экономическое влияние значительно меньше, чем предполагалось. На секторы с наибольшим потреблением природного газа – производство металлов, химикатов, бумаги, кокса, удобрений и переработку нефтепродуктов/минералов – приходится четверть потребления природного газа в регионе, но только 3% от общей валовой добавленной стоимости в Европе. Кроме того, ЕС дополняет поставки российского газа из альтернативных источников.

Европа заменяет российский газ

Под новые источники поставок газа в Европу адаптируют газораспределительную инфраструктуру. Так, Греция и Болгария 1 октября начали эксплуатацию газопровода IGB, которую до этого откладывали. Запуск газопровода поможет снизить зависимость Юго-Восточной Европы от газа из страны-террориста и повысить энергетическую безопасность.



IGB в Болгарию будет транспортироваться 1 млрд кубометров азербайджанского газа. При начальной пропускной способности 3 миллиарда кубометров в год и планах впоследствии увеличить ее до 5 миллиардов кубометров газопровод может поставлять газ в соседние Сербии, Северную Македонию, Румынию и далее – в Украину и Молдову.



В конце сентября новый газопровод открыли в Польше – сообщил Укринформ. Теперь с помощью Балтийского газопровода (Baltic Pipe) газ из норвежского шельфа через территорию Дании будет поставляться морем в Польшу.

Расследование подрыва газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2