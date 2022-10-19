Соответствующую информацию в интервью 24-му каналу рассказал специальный агент военной контрразведки США в отставке. Он также отметил, что такие выводы сделал бы кто-либо с критическим мышлением и тот, кто знает Россию .

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Подрывы "северных потоков" выгодны России

Дэвид Дебатто ответил на вопрос, кто действительно виноват в подрывах "северных потоков" и кто получил от этого пользу.

Конечно, Россия. Я не представляю здесь ни одной партии или правительства, поэтому скажу прямо – виновата Россия, ее спецслужбы, здесь нет вообще никаких вопросов. Кому выгодно?

– сказал бывший спецагент.

Дэвид Дебатто также объяснил, что здесь можно поспорить, что выгоду могли извлечь западноевропейские страны, Британия, потому что таким образом могли бы начать переговоры с Россией и получить свои энергоносители и провести эту зиму в тепле. Однако добавил, что это неправильно.

Россия рассчитывала, что у нее начнут просить мира

"Ибо кто точно извлечет выгоду - Россия. Взорвав газопроводы, они хотели, чтобы Европа к ним снова вернулась и начала просить мира, равно как и Украина, потому что никто не хочет замерзнуть этой зимой", - заявил спецагент военной контрразведки США в отставке.

Он также отметил, что к этому следует добавить то, что:

западная Европа стоит на пороге большой инфляции и не меньших экономических проблем;

Россия все это знает, и для них это была бы очень хорошая причина для начала переговоров.

"Итак, кто-либо с критическим мышлением и тот, кто знает Россию, понял бы – это только России выгодно. Я этого, конечно, не могу доказать, но когда закончится расследование на взорванном газопроводе, точно станет известно – это была Россия", – сказал Дэвид Дебатто.

Стоит вспомнить, что взрывы "Северных потоков" произошли 26 сентября. Предварительно известно, что взрывы были настолько сильными, что зарегистрировали и сейсмологи. Они предполагают, что для взрывов такой силы нужно несколько сотен килограммов взрывчатки.

Кроме того, немецкие следователи сделали фотографии разрушений "Северного потока" с подводного беспилотника Бундесвера. В трубе видна дыра длиной 8 метров .

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