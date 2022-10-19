Відповідну інформацію в інтерв'ю 24 каналу розповів спеціальний агент військової контррозвідки США у відставці. Він також зауважив, що такі висновки зробив би будь-хто з критичним мисленням і той, хто знає Росію.

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Підриви "північних потоків" вигідні Росії

Девід Дебатто відповів на питання, хто справді винен у підривах "північних потоків" і хто отримав від цього користь.

Звісно, що Росія. Я не представляю тут жодну партію чи уряд, тому скажу прямо – винна Росія, її спецслужби, тут нема взагалі ніяких питань. Кому вигідно?

– сказав колишній спецагент.

Девід Дебатто також пояснив, що тут можна посперечатися, що вигоду могли отримати західноєвропейські країни, Британія, бо таким чином могли б почати переговори з Росією та отримати свої енергоносії й провести цю зиму в теплі. Проте додав, що це неправильно.

Росія розраховувала, що у неї почнуть просити миру

"Бо хто точно отримає вигоду – Росія. Підірвавши газогони, вони хотіли, щоб Європа до них знову повернулася і почала просити миру, так само як і Україна, бо ніхто не хоче замерзнути цієї зими", – заявив спецагент військової контррозвідки США у відставці.

Він також зауважив, що до цього варто додати те, що:

західна Європа стоїть на порозі великої інфляції та не менших економічних проблем;

Росія все це знає, і для них це була б дуже непогана причина для початку переговорів.

"Отож, будь-хто з критичним мисленням і той, хто знає Росію, зрозумів би – це тільки Росії вигідно. Я цього, звичайно, не можу довести, але коли закінчиться розслідування на підірваному газогоні, точно стане відомо – це була Росія", – сказав Девід Дебатто.

Варто пригадати, що підриви "Північних потоків" трапились 26 вересня. Попередньо відомо, що вибухи були настільки сильними, що їх зареєстрували й сейсмологи. Вони припускають, що для вибухів такої сили треба кілька сотень кілограмів вибухівки.

Окрім того, німецькі слідчі зробили фотографії руйнувань "Північного потоку" з підводного безпілотника Бундесверу. У трубі видно дірку довжиною 8 метрів.

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