Слідчі переконані, що це могло статися лише внаслідок вибуху. Загалом два газопроводи "Північного потоку" 1 та 2 були зруйновані в чотирьох місцях, у кожному трубопроводі по дві пробоїни.

До теми Поліція Німеччини почала розслідувати вибухи на "Північних потоках": версія про саботаж основна

Не пошкоджено лиш 1 гілку газопроводу "Північного потоку"

Обидва трубопроводи, тобто "Північний потік-1" та "Північний потік-2" мають по 2 гілки. Наразі не пошкоджено лиш одну гілку газопроводу "Північний потік-2".

Федеральна поліція Німеччини передала фотографії Федеральному прокурору, який кілька днів тому порушив розслідування за фактами "заподіяння вибуху вибуховим пристроєм", "антиконституційного саботажу" та "особливої ​​важливості справи". Федеральна прокуратура доручила як федеральній поліції, так і Федеральному управлінню кримінальної поліції провести додаткові розслідування. Підозри у диверсії підтвердились й у Швеції.

Довідка. Німеччина, Данія та Швеція спершу планували провести спільне розслідування. Проте через побоювання витоку інформації країни вирішили проводити розслідування окремо.

Вибухи зареєстровані сейсмологами

Трубопроводи зруйнували зранку 26 вересня. Вибухи були настільки сильними, що їх зареєстрували й сейсмологи. Фахівці припускають, що для цього потрібно кілька сотень кілограмів вибухівки. Хоча на момент вибухів трубопроводи не працювали, всередині все ще знаходилася велика кількість газу, який просочувався через отвори в морі й був добре видно на поверхні. Дуже швидко стало ясно, що мовиться про цілеспрямований саботаж.

Поки що країни утримуються від прямих звинувачень, оскільки немає жодних доказів, щоб точно встановити, хто справді відповідальний за підрив "Північного потоку" – є тільки припущення. Крім Німеччини, Швеції та Данії свої розслідування проводить і США. Що робить Росія, яка, по ідеї, теж би мала проводити розслідування – незрозуміло.

До теми – що відомо про пошкодження на Північному потоці: дивіться відео