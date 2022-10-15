Все свідчить про те, що Росія остаточно втратила європейський газоринок. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Експерт вважає, що тиснучи на країни ЄС у газовому питанні, Росія "дуже прорахувалася".

Європейськи Союз розвернувся спиною до Росії. Вони не хочуть повертати цю дружбу. Це можна зрозуміти й з виступу Борреля, і з терористичних атак по двох своїх вітках газогонів. Путін на цьому тижні виступив й запропонував транспортувати газ до Європи по третій вцілілій вітці. Однак це вже нікому не треба,

– пояснив оглядач.

За його словами, глава Кремля "потрапив у пастку Ердогана", коли почав просувати ідею розширення постачань газу через "Південний потік".

"Путін збагачуватиме Ердогана й робитиме його "турецьким шейхом", а сам біднішатиме. Тим часом ЄС переходить на Північну Африку, Норвегію та США і на скраплений газ із Катару. Так відбувся перерозподіл газоринку ЄС – найбільшого ринку у світі. Тепер на цьому ринку місця для російського газу немає", – додав політолог.

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На його думку, у Європі буде ще попит на російський газ, але лише у випадках гострої нестачі енергоресурсів.

"Вони впускатимуть "краплі" цього газу, але загалом Росії зараз не вірять, тому що її газ пахне тероризмом та диктатурою. Україна довела цю інформацію до світу, вона справилася з цією задачею: від біженців та емігрантів, які тікали від війни, до дипломатів та політиків, які туди приїжджали та переконували всіх. І найголовніше – справились військові, які зробили так, що Україна встояла впродовж цього літа", – резюмував Давидюк.

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