Чи вигідний російський газовий хаб Туреччині

Путін хоче створити у Туреччині газовий хаб, аби експортувати через неї більше газу, і таким чином зберегти свій вплив на Європу. Однак успіх цього задуму – під великим сумнівом. Про це 24 каналу розказав експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Він пояснив, що в енергетичному контексті зараз можна спостерігати все більшу і більшу присутність США в Чорноморському регіоні. І в Болгарії, і в Румунії будуються нові термінали зрідженого природного газу, а залученість американського капіталу у ці процеси зростає.

Ми бачимо, що Ердоган скоріше зацікавлений у функціонуванні вже існуючих форматів енергетичної співпраці й у непідтримці якихось нових ініціатив,

– вважає експерт.

Разом з тим, заманивши Путіна у подібну співпрацю Ердоган зможе перервати її у будь-який момент, бо так чи інакше отримає з цього свій зиск. Натомість російському президенту доведеться домовлятися для того, щоб отримувати вигоду з запропонованих проєктів.

Навіщо Путіну цей хаб

Як пояснив Краєв, наразі Європі доволі важко переживати настання зими, хоч вона і обіцяє бути теплою. Росіяни ж, своєю чергою, бачать це і досі сподіваються на свого "генерала Мороза" на теренах Європи.

"Вони досі сподіваються, що поки що європейці такі сміливі, відмовляються від російського впливу, від російського газу, але в якийсь момент настане точка неповернення, коли європейці скажуть: "Ну давайте повернемося до російського газу", – вважає він.

На переконання експерта, хаб у Туреччині потрібен Росії саме на такий випадок. Вона хоче створити його для того моменту, коли, як передбачає Путін, Європа не витримає тиску обставин, а її енергетична та економічна системи зможуть і захочуть повернутися до повноцінної співпраці з країною-агресоркою.

Які складнощі чекають на Росію

Як зауважив Краєв, потрібно розуміти, що навіть технічно створення подібного хабу – це дуже складний процес, особливо зважаючи на мілітаризацію Чорноморського регіону та невизначену позицію Туреччини.

Цей хаб одразу буде піддатливий до дуже багатьох політичних чинників. Він буде фактично залежати від особистої думки Ердогана, і тому росіяни, намагаючись створити для себе нові можливості, роблять себе все більш залежними від зовнішніх чинників,

– наголосив він.

Саме тому наразі важко говорити, що одразу після створення хабу, якщо воно вдасться, росіяни зможуть отримати зиск.

Крім того, є й чисто інфраструктурні питання. Адже європейці, все більше відходячи від російського газу, знаходили нових постачальників, альтернативні джерела і шукали виходи зі складної ситуації.

"Насправді Європа все ближче до того моменту, коли її майбутнє – і енергетичне, і економічне – буде повністю без Росії. Тому є дуже велика ймовірність того, що для більшості європейських країн росіяни просто запізнилися з такою пропозицією", – пояснив експерт.

Тому з одного боку ми маємо політичну та інфраструктурну невизначеність, а з іншого – запізнення в часі. Для росіян це дуже ризикова гра, яка дуже малоймовірно принесе їм прямі вигоди,

– підсумував Краєв.

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