Выгоден ли российский газовый хаб Турции

Путин хочет создать в Турции газовый хаб, чтобы экспортировать через него больше газа и таким образом сохранить свое влияние на Европу. Однако успех этого замысла – под большим сомнением. Об этом 24 каналу рассказал эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Он пояснил, что в энергетическом контексте сейчас можно наблюдать все большее присутствие США в Черноморском регионе. И в Болгарии, и в Румынии строятся новые терминалы сжиженного природного газа, а вовлеченность американского капитала в эти процессы растет.

Мы видим, что Эрдоган скорее заинтересован в функционировании уже существующих форматов энергетического сотрудничества и в неподдержке каких-либо новых инициатив,

– считает эксперт.

Вместе с тем заманив Путина в подобное сотрудничество, Эрдоган сможет прервать его в любой момент, потому что так или иначе получит из этого свою выгоду. В то же время российскому президенту придется договариваться для того, чтобы извлекать выгоду из предложенных проектов.

Зачем Путину этот хаб

Как пояснил Краев, в настоящее время Европе достаточно трудно переживать наступление зимы, хотя она и обещает быть теплой. Россияне же, в свою очередь, видят это и до сих пор надеются на своего "генерала Мороза" на территории Европы.

"Они до сих пор надеются, что пока европейцы такие смелые, отказываются от российского влияния, от российского газа, но в какой-то момент наступит точка невозврата, когда европейцы скажут: "Ну давайте вернемся к российскому газу", – считает он.

По мнению эксперта, хаб в Турции нужен России именно на такой случай. Она хочет создать его для того момента, когда, как предполагает Путин, Европа не выдержит давления обстоятельств, а ее энергетическая и экономическая системы смогут и захотят вернуться к полноценному сотрудничеству со страной-агрессором.

Какие сложности ждут Россию

Как отметил Краев, нужно понимать, что даже технически создание подобного хаба – это очень сложный процесс, особенно ввиду милитаризации Черноморского региона и неопределенной позиции Турции.

Этот хаб сразу будет подвержен очень многим политическим факторам. Он будет фактически зависеть от личного мнения Эрдогана, и потому россияне, пытаясь создать для себя новые возможности, делают себя еще более зависимыми от внешних факторов,

– подчеркнул он.

Именно поэтому трудно говорить, что сразу после создания хаба, если это удастся, россияне смогут получить выгоду.

Кроме того, есть и чисто инфраструктурные вопросы. Ведь европейцы, все больше уходя от российского газа, находили новых поставщиков, альтернативные источники и искали выходы из сложной ситуации.

"На самом деле Европа все ближе к тому моменту, когда ее будущее – и энергетическое, и экономическое – будет полностью без России. Поэтому очень велика вероятность того, что для большинства европейских стран россияне просто опоздали с таким предложением", – пояснил эксперт.

Поэтому с одной стороны мы имеем политическую и инфраструктурную неопределенность, а с другой – опоздание во времени. Для россиян это очень рисковая игра, которая очень маловероятно принесет им прямые выгоды,

– подытожил Краев.

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