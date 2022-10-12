Путин решил ставить свои условия Европе

Об этом заявил президент России Владимир Путин 12 октября во время форума "Российская энергетическая неделя".

Внимание Российскому газу снова не поздоровится: в Европе предлагают ограничить цену на голубое топливо

Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу. Мы не будем поставлять энергоресурсы тем странам, которые ограничат цены на нефть,

– заявил Владимир Путин.

Справка. Страны G7 – Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США – планируют ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря, на нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года.

Диктатор высказался о возобновлении "Северного потока"

Также Путин уверен, что от повреждений "Северных потоков" главную выгоду извлекли США, "которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам".

Установление искусственных ценовых ограничений на энергию провоцирует ее глобальную нехватку и рост цен. И никакие интервенции и распечатки нефтяных резервов ситуацию не исправят,

– заявил диктатор.

В то же время, по словам Путина, Россия готова поставлять Европе дополнительные объемы газа в зимний период по уцелевшей ветке "Северного потока-2".

"Если мы с европейцами придем к совместному решению поставлять газ по уцелевшей ветке "Северного потока-2" – а одна ветка, несмотря ни на что, уцелела, хотя нас, к сожалению, не допускают к обследованию ветки, давление там сохраняется", – добавил Путин.

Условия Путина по поставкам

Российский президент объяснил, что мощность ветки – 27,5 миллиарда кубов на метр газа в год, это около 8% всего импорта газа в Европу.

Россия к началу этих поставок готова, мяч на стороне Евросоюза. Хотят – пусть просто кран откроют и все,

– сказал Путин.

Также он добавил, что отремонтировать подорванные газопроводы возможно, но для этого, по словам Путина, должны быть два условия: экономически обоснованная эксплуатация и обеспечение безопасности маршрута.

Газовый шантаж

Несколько дней назад на газопроводах "Северного потока" и "Северного потока-2" произошли мощные взрывы, вызвавшие утечку газа. Продолжается расследование.

На газопроводах, по которым Россия транспортирует газ в Германию, зафиксировали существенное снижение давления. В "Северном потоке-2" давление упало аж в 15 раз: с 105 бар до 7.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров возле датского острова Борнгольм в Балтийском море.

Газопроводы не работали. Однако в их трубах оставалось еще голубое топливо на сумму около 301 миллиона долларов.

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