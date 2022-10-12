Путін надумав ставити свої умови Європі

Про це заявив президент Росії Володимир Путін 12 жовтня під час форуму "Російський енергетичний тиждень".

Увага Російському газу знову непереливки: в Європі пропонують обмежити ціну на блакитне паливо

Росія не буде діяти всупереч здоровому глузду. Ми не постачатимемо енергоресурси тим країнам, які обмежать ціни на нафту,

– заявив Володимир Путін.

Довідка. Країни G7 – Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США – планують запровадити стелю цін на російську нафту з 5 грудня, на нафтопродукти – з 5 лютого 2023 року.

Диктатор висловився про відновлення "Північного потоку"

Також Путін упевнений, що від пошкоджень "Північних потоків" головну вигоду отримали США, "які тепер можуть постачати енергоресурси за високими цінами".

Встановлення штучних цінових обмежень на енергію провокує її глобальну нестачу і зростання цін. І ніякі інтервенції і роздрукування нафтових резервів ситуацію не виправлять,

– заявив диктатор.

Водночас, за словами Путіна, Росія готова постачати Європі додаткові обсяги газу в зимовий період по вцілілій нитці "Північного потоку-2".

"Якщо ми з європейцями прийдемо до спільного рішення постачати газ по вцілілій гілці "Північного потоку-2" – а одна гілка, попри все, вціліла, хоча нас, на жаль, не допускають до обстеження гілки, тиск там зберігається", – додав Путін.

Умови Путіна щодо поставок

Російський президент пояснив, що потужність гілки – 27,5 мільярдів кубів на метр газу на рік, це близько 8% всього імпорту газу до Європи.

Росія до початку цих поставок готова, м'яч на стороні Євросоюзу. Хочуть – нехай просто кран відкриють і все,

– сказав Путін.

Також він додав, що відремонтувати підірвані газопроводи можливо, але для цього за словами Путіна, мають бути дві умови: економічно обґрунтована експлуатація та забезпечення безпеки маршруту.

Газовий шантаж: коротко про головне

Декілька днів тому на газопроводах "Північного потоку" та "Північного потоку-2" виявили потужні вибухи, що спричинили витік газу. Триває розслідування.

На газопроводах, якими росія транспортує газ до Німеччини, зафіксували суттєве зниження тиску. У "Північному потоці-2" тиск упав аж у 15 разів: зі 105 бар до 7.

Інцидент стався на глибині близько 70 метрів неподалік данського острова Борнгольм в Балтійському морі.

Газопроводи не працювали. Проте у їхніх трубах залишалося ще блакитне паливо на суму майже 301 мільйон доларів.

Більше про те, що відомо про пошкодження "Північного потоку": дивитись відео