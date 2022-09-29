Обмеження російського газу

Як повідомляють у Financial Times, Єврокомісія пропонує у документі, який надіслала 27 країнам-членам блоку, обмежити ціни на операції з російським газом. Точний ціновий рівень будь-яких обмежень не вказаний.

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Таким чином, імпортери залишать право продавати газ країни-агресорки за будь-яку ціну, щойно він опиниться в межах єдиного ринку.

Крім цього, пропозиція про обмеження сягає й цін на газ, що використовується безпосередньо для виробництва електроенергії. У єврокомісії пояснюють, що це зменшить вплив високих цін на газ на рахунки за електроенергію.

Хто підтримує

Пропозиція про обмеження розділила країни на тих, хто підтримує такі дії, й тих, хто вважає це загрозою безпеці європейських поставок. І на тлі цього, збільшиться споживання газу. Крім цього, 15 країн, зокрема – Іспанія та Франція, закликають встановити стелю ціни на оптовий газ.

До цього моменту, Єврокомісія з обережністю ставилася до пропозиції. Це стало можливим лише під тиском останніх обставин.

Нагадуємо, що Брюссель працює зараз над тим, щоб обмежити вплив спекулянтів на ситуацію. Пропонується запровадити інструмент, який дозволять енергетичним біржам зупиняти торгівлю у разі значних цінових коливань.

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Газовий шантаж

Декілька днів тому на газопроводах "Північного потоку" та "Північного потоку-2" виявили потужні вибухи, що спричинили витік газу. Найімовірніше, до цього причетна росія. Триває розслідування.

На газопроводах, якими росія транспортує газ до Німеччини, зафіксували суттєве зниження тиску. У "Північному потоці-2" тиск упав аж у 15 разів: зі 105 бар до 7.

Інцидент стався на глибині близько 70 метрів неподалік датського острова Борнгольм в Балтійському морі.

Газопроводи не працювали. Проте у їхніх трубах залишалося ще блакитне паливо на суму майже 301 мільйон доларів.

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