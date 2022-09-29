Ограничение российского газа

Как сообщают в Financial Times, Еврокомиссия предлагает в документе, посланном 27 странам-членам блока, ограничить цены на операции с российским газом. Точный ценовой уровень каких-либо ограничений не указан.

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Таким образом, импортеры оставят право продавать газ страны-агрессорки любой ценой, как только он окажется в пределах единого рынка.

Кроме того, предложение об ограничении достигает и цен на газ, который используется непосредственно для производства электроэнергии. В Еврокомиссии объясняют, что это снизит влияние высоких цен на газ на счета за электроэнергию.

Кто поддерживает

Предложение об ограничении разделило страны на тех, кто поддерживает такие действия и тех, кто считает это угрозой безопасности европейских поставок. И на фоне этого увеличится потребление газа. Кроме этого, 15 стран, в том числе Испания и Франция, призывают установить потолок цены на оптовый газ.

К этому моменту Еврокомиссия с осторожностью относилась к предложению. Это стало возможным только под давлением последних обстоятельств.

Напомним, что Брюссель работает сейчас над тем, чтобы ограничить влияние спекулянтов на ситуацию. Предлагается ввести инструмент, позволяющий энергетическим биржам останавливать торговлю в случае значительных ценовых колебаний.

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Газовый шантаж

Несколько дней назад на газопроводах "Северного потока" и "Северного потока-2" обнаружили мощные взрывы, вызвавшие утечку газа. Скорее всего, к этому причастна россия. Идет расследование.

На газопроводах, по которым Россия транспортирует газ в Германию, зафиксировали существенное снижение давления. В "Северном потоке-2" давление упало аж в 15 раз: со 105 бар до 7.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров у датского острова Борнгольм в Балтийском море.

Газопроводы не работали. Однако в их трубах оставалось еще голубое топливо на сумму около 301 миллиона долларов.

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