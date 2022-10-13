У МЗС України відповіли на заяву президента Росії Владіміра Путіна. Кремлівський диктатор у розмові з президентом Туреччини заявив про буцімто спроби диверсій на "Турецькому потоці".

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Росія перейшла від погроз до тероризму

У Києві зазначили, що Росії не вдалося за допомогою енергетичного шантажу змусити європейські уряди зняти санкції з Росії. Відтак, Кремль перейшов від шантажу до тероризму, фізично пошкоджуючи енергетичну інфраструктуру.

Його мета – зруйнувати шляхи постачання та поставити ультиматум: запускайте Північний потік 2, бо у вас немає іншого вибору. Публічні натяки на це вже лунали від російських посадовців,

– заявили в МЗС України.

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може готуватися до пошкодження української газотранспортної інфраструктури. Водночас в МЗС заявили, що володіють даними "щодо можливих аналогічних планів Росії щодо "Турецького потоку".

Як підкреслили в українському відомстві, частиною цієї стратегії Кремля є звинувачення України та інших західних країн в нібито плануванні чи здійсненні якихось дій проти енергетичної інфраструктури.

Україна категорично відкидає такі звинувачення і закликає партнерів не піддаватися на маніпуляції та спроби Росії звинуватити інших у власних терористичних діях,

– стверджують в МЗС.

Офіційний Київ наголошує, що розглядає заяви про нібито затримання диверсантів, які планували пошкодити "Турецький потік", як частину цієї російської стратегії дезінформації.

Як відомо, Путін зазначив, що начебто запобіг спробі організації вибуху на "Турецькому потоці". Його прессекретар Дмітрій Пєсков заявив, що під час спроби "підірвати" газопровід "Турецький потік" на російській території було заарештовано кілька людей.

У Балтійському морі сталися витоки газу з "Північних потоків"

Наприкінці вересня сталося руйнування трьох ниток газопроводу. Відомо про руйнування двох трубопроводів "Північного потоку-1" і тільки одного трубопроводу "Північного потоку-2".

"Північним поток-1" Росія транспортує газ до країн ЄС. Водночас "Північний потік-2" так і не був введений в експлуатацію через вторгнення Росії в Україну.

2 жовтня у Данії заявили, що газопроводи перестали витікати, але шведська берегова охорона повідомила, що менший витік в "Північному потоці-2" збільшився.

Слідчі у Швеції попередньо встановили, що вибухи на "Північному потоці" спричинені диверсією. Вибухи на "Північних потоках" також почала розслідувати поліція Німеччини.

У колі експертів побутує думка, що Росія хоче змусити країни ЄС розблокувати "Північний потік-2". Саме тому на "Північному потоці-1" були пошкоджені 2 трубопроводи, а на "Північному потоці-2" – тільки один.

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