Таким чином держава-агресор отримає привід, щоб завдати удару по українській ГТС, перекривши постачання газу до Європи.

До речі Росія має побачити нуль на рахунках, аби зрозуміти про необхідність миру, – Зеленський на ПАРЄ

Росія шукає нові можливості для газового шантажу Європи. Зеленський закликає світову спільноту врахувати загрози та зробити висновки.

Вони підірвали "Північний потік-1". Далі вони підірвуть у себе щось. І звинуватять нас – щоб ударити по нашій газотранспортній системі,

– заявив президент.

Росіяни вимагатимуть зняти санкції

Зеленський зазначив, потім росіяни скажуть Європі, мовляв, немає іншої можливості постачати газ, окрім як через "Північний потік-2". Ба більше, Росія може вимагати зняття санкцій, шантажуючи, що Європа залишиться без газу – нібито через Україну.

Відтак президент просить, аби в ЄС завчасно попередили Москву про наслідки цих кроків. Потрібна чітка позиція вже.

"У зв'язку з цим, Європа має заявити, якщо Росія завдаватиме ударів по енергосистемі європейського континенту, то санкції не знімуть, і "Північний потік-2" не запустять", – наголосив Зеленський.

Глава держави підсумував, що такий сценарій дій Росії – можливий, оскільки "це її стиль".

Вибухи на "Північному потоці": що відомо

Вночі 26 вересня сталося руйнування відразу 3 ниток газопроводу в Балтійському морі.

Вибухнули 2 трубопроводи "Північного потоку-1", яким Росія транспортує газ у ЄС. На "Північному потоці-2", який не був запущений, також зафіксували руйнування одного трубопроводу.

Німеччина підозрює, що витоки газу є наслідком умисних дій. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Євросоюз посилить захист своєї енергетичної інфраструктури.

У НАТО також відреагували на витік газу та заявили, що це диверсія.

У Росії від своєї причетності відхрещуються та говорять про диверсантів. В Кремлі вже натякають, що готові постачати газ в Європу по єдиній вцілій нитці "Північного потоку-2"

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