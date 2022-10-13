Таким образом государство-агрессор получит повод, чтобы нанести удар по украинской ГТС, перекрыв поставки газа в Европу.

Кстати Россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы понять о необходимости мира, – Зеленский на ПАСЕ

Россия ищет новые возможности для газового шантажа Европы. Зеленский призывает мировое сообщество учитывать угрозы и сделать выводы.

Они взорвали "Северный поток-1". Дальше они взорвут у себя что-нибудь. И обвинят нас – чтобы ударить по нашей газотранспортной системе,

– заявил президент.

Россияне потребуют снять санкции

Зеленский отметил, что потом россияне скажут Европе, мол, нет другой возможности поставлять газ, кроме как через "Северный поток-2". Более того, Россия может потребовать снятия санкций, шантажируя, что Европа останется без газа – якобы из-за Украины.

Следовательно, президент просит, чтобы в ЕС заранее предупредили Москву о последствиях этих шагов. Нужна четкая позиция.

"В связи с этим, Европа должна заявить, если Россия будет наносить удары по энергосистеме европейского континента, то санкции не снимут, и "Северный поток-2" не запустят", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства подытожил, что такой сценарий действий России возможен, поскольку "это ее стиль".

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