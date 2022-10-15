Все говорит о том, что Россия окончательно потеряла европейский газорынок. Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк.

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Эксперт считает, что давя на страны ЕС в газовом вопросе, Россия "очень просчиталась".

Европейский Союз развернулся спиной к России. Они не желают возвращать эту дружбу. Это можно понять и из выступления Борреля, и из террористических атак по двум своим веткам газопроводов. Путин на этой неделе выступил и предложил транспортировать газ в Европу по третьей уцелевшей ветке. Однако это уже никому не нужно,

– объяснил обозреватель.

По его словам, глава Кремля "попал в ловушку Эрдогана", когда начал продвигать идею расширения поставок газа через "Южный поток".

"Путин будет обогащать Эрдогана и будет делать его "турецким шейхом", а сам будет беднеть. Тем временем ЕС переходит на Северную Африку, Норвегию и США и на сжиженный газ из Катара. Так произошло перераспределение газорынка ЕС – крупнейшего рынка в мире. Теперь на этом рынке места для российского газа нет", – добавил политолог.

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По его мнению, в Европе будет еще спрос на российский газ, но только в случаях острой нехватки энергоресурсов.

"Они будут впускать "капли" этого газа, но в целом России сейчас не верят, потому что ее газ пахнет терроризмом и диктатурой. Украина довела эту информацию до мира, она справилась с этой задачей: от бежавших от войны беженцев и эмигрантов до дипломатов и политиков, которые туда приезжали и убеждали всех. И самое главное – справились военные, которые сделали так, что Украина устояла на протяжении этого лета", – резюмировал Давидюк.

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