ЕС потратил на покупку российской нефти и газа 100 млрд евро с начала полномасштабной войны. Даже сейчас, когда объемы импорта сократились, они все равно составляют 260 миллионов долларов в день. При этом с начала полномасштабной войны по 3 октября ЕС и страны-члены отдельно предоставили Украине поддержку в сумме 29,2 миллиарда евро, по данным Kiel Institute.

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Значительная часть дохода страны-агрессора именно от экспорта газа – за это время это 44,72 миллиарда евро.



Сколько ЕС платит России за энергоносители / Инфографика 24 канала

Примечательно, что Россия сократила поставки энергоносителей в ЕС на 60%. Но при этом доходы упали всего на 30% по сравнению с 2021 годом. Причина в том, что цены на нефть и газ резко подскочили из-за манипуляций на рынке и шантажа со стороны агрессора.

К примеру, стоимость нефти сейчас стабилизировалась и несколько выше, чем была до войны. Но в некоторые моменты цена почти вдвое превышала прошлогоднюю.

Откажется ли ЕС от российского газа

И если почти от всей нефти из России ЕС откажется уже до конца года, то о полном отказе от газа пока речь не идет.

Как сообщила Урсула фон дер Ляйен, Европа существенно сократила импорт. Если до полномасштабной войны это было все 40%, то сейчас только 9% газа поступает из России. Правда, частично за это уменьшение можно "благодарить" Россию, которая:

приостанавливала поставки газа в попытке шантажировать Европу;

вероятно, взорвала "Северные потоки".

Россия уже показала себя ненадежным поставщиком. Так что Европа все-таки настроена на отказ от газа агрессора. Ранее заявляли, что полностью это может произойти только в 2027 году. ЕС планирует заменить российский газ:

возобновляемыми источниками энергии – для этого инвестируют 300 миллиардов долларов;

другими поставщиками – США, Норвегией и т.д.

Кто наиболее зависим от российского газа

Наиболее зависимыми от российского газа в 2021 году были Чехия, Латвия, Венгрия, Словакия, Болгария и Германия.

Некоторые страны, несмотря на свою зависимость, готовы отказаться от российского газа. Так, Латвия полностью прекратит импорт российского газа с 2023 года. Страна планирует договориться с Финляндией и Эстонией о получении дополнительного газа из терминала в Палдиски до тех пор, пока не построит собственный газовый терминал.

Но другие страны не готовы к подобным шагам. Самым ярым противником санкций против России является Венгрия, часто являющаяся тем членом ЕС, который блокирует новые пакеты. Около 95% газа в 2021 году Венгрия импортировала именно из страны-агрессора. Это также включает транзит в другие страны Европы.

Газовые отношения России и Венгрии можно назвать даже дружескими. По данным СМИ, Венгрия получила от российского "Газпрома" отсрочку для платежей на сумму 1,9 миллиарда евро, которые она должна перечислить в течение этого отопительного сезона.

Недавно стало известно, что Венгрия планирует отказаться от российского газа путем масштабной электрификации. Но сделать это удастся только к 2050 году. Чтобы перестроить энергетическую систему, понадобится 24 миллиарда евро, сообщают в Венгрии. Из них 16 миллиардов страна ожидает от ЕС.

Так что пока консенсуса в Европе нет. В то время как Еврокомиссия делает заявления о полном отказе от российского газа уже через 4 года, Венгрия же таких планов не строит.

Способна ли Европа отказаться от российского газа

В теории – да. На практике будет зависеть от желания каждой страны-члена и желания ЕС как структуры обещать недовольным членам что-то взамен.

Повреждения "Северных потоков" внесли существенные изменения в планы ЕС. Это еще раз продемонстрировало энергетическую уязвимость Европы и ненадежность России. Учитывая это, экономист Роман Шеремета предполагает, что ЕС может отказаться от российских энергоносителей уже в следующем месяце:

во-первых, газовые резервы Европы почти на максимуме, что позволит успешно пройти отопительный сезон;

во-вторых, "Северный поток" разрушен, и в ближайшем будущем нет возможности возобновления поставок.

Роман Шеремета Экономист Европа может это сделать. Это будет тяжело, это будет болезненно, но европейцы уже приготовились использовать сжиженный газ из США, российскую нефть они заменили поставками черного золота из других стран ОПЕК, также определенную роль набирает и возобновляемая энергетика.

Экономист добавил, что независимость Европы от российских энергоносителей будет способствовать построение АЭС по всей Европе, ограничение цен на нефть и газ, и сотрудничество с США и странами ОПЕК.

Россия тоже зависима

России необходима Европа. В прошлом году на газ приходилось около 10% всех доходов страны-агрессора. И более 80% из них приносили экспорт именно в ЕС. Россия перестаралась с шантажами и уже в следующем году может потерять своего самого ценного покупателя.

Если с нефтью Россия смогла найти других покупателей – Китай и Индию – хоть и покупают они по более низким ценам. То с газом так не получится. Для этого нужны газопроводы, в которые нужно вкладывать значительные средства и построение длится не один год.

Как сообщил 24 каналу энергетический эксперт Андрей Закревский, Россия может сократить добычу на 60%. Агрессор уже начал сжигать газ, а дальше его ждет "катастрофа".

Во-первых, страна существенно потеряет доходы. Особенно если ЕС в своем 9 пакете введет запрет на химические удобрения и реагенты – это еще больше сократит добычу. Вернуться к предыдущим уровням добычи Россия не сможет как минимум 10 лет.

Во-вторых, целые городки, где добывали газ, станут привидениями. Мужчин оттуда мобилизуют, а оборудование для добычи после зимы без работы можно будет выбросить.

Андрей Закревский Энергетический эксперт, председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" Если коротко, Россия как импортер исчезнет с карты мира.

К слову, в мире заговорили об ограничении цен на российский газ. Ведь из-за спекуляций на рынке и газового шантажа России цены в некоторые моменты в несколько раз превышали норму. Еврокомиссия предложила такой шаг после того, как получила предложение от 15 стран-членов ЕС, в частности, Испании и Франции по установке потолка на оптовые цены на газ.

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