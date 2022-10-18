Про це 24 каналу розповів політолог Валерій Димов. За його словами, усі розуміють, що ці диверсії організувала Росія. Однак поки потрібно почекати, щоб все зробити правильно – зібрати докази та звинуватити окупантів.
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Проросійський вплив в Європі ще бвпаде
Коли провину Росії доведуть, то це серйозно вдарить по проросійських силах в Європі. Це також ще більше посилить думку серед громадян, що з Москвою співпрацювати не можна.
Коли доведуть, що це зробила Росія, то вони вибивають "козир", до прикладу, в Орбана. Можна говорити багато про інтереси Туреччини, що санкції не працюють… Але коли доведуть, що Путін підірвав газопровід, який анонсували як допомогу усій в Європі. Складно в таких умовах підтримувати Росію,
– вважає Димов.
За його словами, з початку повномасштабного вторгнення позиція різних європейських політиків змінилася на краще. Багато в чому потрібно завдячувати успіхам ЗСУ, які стирають міф про "другу армію світу".
Зараз потрібно продовжувати тиснути на Росію. Адже вона продемонструвала себе як дуже ненадійний партнер.
Європа вже пориває з Росією. Бо вона фактично ідентифікувала себе як антиєвропейська, антицивілізаційна країна. Цими підривами Росія вистрілила собі в дві ноги,
– вважає Димов.
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Чому Росії вигідно були підривати "північні потоки"
- На думку російського публіциста з Вашингтона Андрія Піонтковського, Росія хотіла призупинити постачання газу до Європи. Тепер вони там шукають винних у ситуації, яка склалася.
- Як зазначив політолог Микола Давидюк, Путін потрапив у пастку президента Туреччини Реджепа Ердогана, коли почав просувати ідею розширення постачань газу через "Південний потік".
- Швеція під час власного розслідування підтвердила вибухи на "північних потоках". Матеріали, які вилучили з місця злочини, вже вивчають. Так вони хочуть з'ясувати, чи "можна комусь вручити підозру та згодом притягнути до відповідальності"