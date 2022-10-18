Про це 24 каналу розповів політолог Валерій Димов. За його словами, усі розуміють, що ці диверсії організувала Росія. Однак поки потрібно почекати, щоб все зробити правильно – зібрати докази та звинуватити окупантів.

До теми Про агентів в Москві, кінець Путіна, карти в рукаві Росії: інтерв'ю з ексрозвідником США Дебатто

Проросійський вплив в Європі ще бвпаде

Коли провину Росії доведуть, то це серйозно вдарить по проросійських силах в Європі. Це також ще більше посилить думку серед громадян, що з Москвою співпрацювати не можна.

Коли доведуть, що це зробила Росія, то вони вибивають "козир", до прикладу, в Орбана. Можна говорити багато про інтереси Туреччини, що санкції не працюють… Але коли доведуть, що Путін підірвав газопровід, який анонсували як допомогу усій в Європі. Складно в таких умовах підтримувати Росію,

– вважає Димов.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення позиція різних європейських політиків змінилася на краще. Багато в чому потрібно завдячувати успіхам ЗСУ, які стирають міф про "другу армію світу".

Зараз потрібно продовжувати тиснути на Росію. Адже вона продемонструвала себе як дуже ненадійний партнер.

Європа вже пориває з Росією. Бо вона фактично ідентифікувала себе як антиєвропейська, антицивілізаційна країна. Цими підривами Росія вистрілила собі в дві ноги,

– вважає Димов.

До теми – хто підірвав "північні потоки": дивіться відео

Чому Росії вигідно були підривати "північні потоки"