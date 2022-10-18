Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Дымов. По его словам, все понимают, что эти диверсии организовала Россия. Однако пока нужно подождать, чтобы сделать все правильно – собрать доказательства и обвинить оккупантов.

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Пророссийское влияние в Европе еще будет

Когда вину России докажут, это серьезно ударит по пророссийским силам в Европе. Это также усугубит мнение среди граждан, что с Москвой сотрудничать нельзя.

Когда докажут, что это сделала Россия, то они выбивают "козырь", к примеру, у Орбана. Можно говорить много об интересах Турции, что санкции не работают… Но когда докажут, что Путин взорвал газопровод, который анонсировали как помощь всей в Европе… Сложно в таких условиях поддерживать Россию,

– считает Дымов.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения позиция разных европейских политиков изменилась к лучшему. Во многом нужно благодарить успехи ВСУ, стирающие миф о "второй армии мира".

Сейчас нужно продолжать давить на Россию. Она ведь продемонстрировала себя как очень ненадежный партнер.

Европа уже разрывает с Россией. Она фактически идентифицировала себя как антиевропейская, антицивилизационная страна. Этими подрывами Россия выстрелила себе в две ноги,

– считает Дымов.

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Почему России выгодно были взрывать "северные потоки"