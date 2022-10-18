Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Дымов. По его словам, все понимают, что эти диверсии организовала Россия. Однако пока нужно подождать, чтобы сделать все правильно – собрать доказательства и обвинить оккупантов.
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Пророссийское влияние в Европе еще будет
Когда вину России докажут, это серьезно ударит по пророссийским силам в Европе. Это также усугубит мнение среди граждан, что с Москвой сотрудничать нельзя.
Когда докажут, что это сделала Россия, то они выбивают "козырь", к примеру, у Орбана. Можно говорить много об интересах Турции, что санкции не работают… Но когда докажут, что Путин взорвал газопровод, который анонсировали как помощь всей в Европе… Сложно в таких условиях поддерживать Россию,
– считает Дымов.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения позиция разных европейских политиков изменилась к лучшему. Во многом нужно благодарить успехи ВСУ, стирающие миф о "второй армии мира".
Сейчас нужно продолжать давить на Россию. Она ведь продемонстрировала себя как очень ненадежный партнер.
Европа уже разрывает с Россией. Она фактически идентифицировала себя как антиевропейская, антицивилизационная страна. Этими подрывами Россия выстрелила себе в две ноги,
– считает Дымов.
К теме – кто взорвал "северные потоки" – смотрите видео:
Почему России выгодно были взрывать "северные потоки"
- По мнению российского публициста из Вашингтона Андрея Пионтковского, Россия хотела приостановить поставки газа в Европу. Теперь они там ищут виновных в сложившейся ситуации.
- Как отметил политолог Николай Давидюк, Путин попал в ловушку президента Турции Реджепа Эрдогана, когда начал продвигать идею расширения поставок газа через "Южный поток".
- Швеция в ходе собственного расследования подтвердила взрывы на "северных потоках". Изъявшие с места преступления материалы уже изучают. Так они хотят выяснить, "можно ли кому-то вручить подозрение и впоследствии привлечь к ответственности"