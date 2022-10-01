Так, якби Росія просто "перекрила вентиль", то "Газпром" програв би в суді й зазнав колосальних збитків. Таку думку 24 каналу висловив російський публіцист з Вашингтона Андрій Піонтковський.

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За його словами, їхнє ж завдання було призупинити постачання газу Європі. Тепер Росія у своїй звичній манері шукає винних у ситуації, що склалася.

Коли вони (росіяни – 24 канал) атакували ракетами Каховську ГЕС – говорили, що це українці, коли підірвали полонених з "Азовсталі" в Оленівці – це українці, коли підірвали газопровід і "заморозили", як вони сподіваються, Європу – це американці,

– зазначив російський публіцист.

За його словами, Заходу треба припинити вагатися та врешті визнати Росію державою-спонсоркою тероризму, з усіма наслідками цього.

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В Альянсі 29 вересня відреагували на витоки газу на "Північних потоках". Держави-члени НАТО наголосили, що глибоко стурбовані через пошкодження газогонів, адже витоки блакитного палива створили серйозні ризики.

Уся інформація вказує на те, що це є наслідком свідомих, необережних та безвідповідальних диверсійних дій. Ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу,

– наголосили в Альянсі.

Крім того, там зазначили, що будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру держав-членів отримає рішучу відповідь.

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