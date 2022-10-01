Так, якби Росія просто "перекрила вентиль", то "Газпром" програв би в суді й зазнав колосальних збитків. Таку думку 24 каналу висловив російський публіцист з Вашингтона Андрій Піонтковський.
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Яка мета диверсії на "Північних потоках"
За його словами, їхнє ж завдання було призупинити постачання газу Європі. Тепер Росія у своїй звичній манері шукає винних у ситуації, що склалася.
Коли вони (росіяни – 24 канал) атакували ракетами Каховську ГЕС – говорили, що це українці, коли підірвали полонених з "Азовсталі" в Оленівці – це українці, коли підірвали газопровід і "заморозили", як вони сподіваються, Європу – це американці,
– зазначив російський публіцист.
За його словами, Заходу треба припинити вагатися та врешті визнати Росію державою-спонсоркою тероризму, з усіма наслідками цього.
Піонтковський розповів, чому Росії вигідні диверсії на "Північних потоках": дивіться відео
НАТО назвало підриви на трубопроводах диверсією
В Альянсі 29 вересня відреагували на витоки газу на "Північних потоках". Держави-члени НАТО наголосили, що глибоко стурбовані через пошкодження газогонів, адже витоки блакитного палива створили серйозні ризики.
Уся інформація вказує на те, що це є наслідком свідомих, необережних та безвідповідальних диверсійних дій. Ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу,
– наголосили в Альянсі.
Крім того, там зазначили, що будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру держав-членів отримає рішучу відповідь.
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Підриви на "Північних потоках": що відомо
- У Балтійському морі сталося кілька витоків російського газу з "Північних потоків". Одночасно 3 гілки газопроводу зазнали пошкоджень та перестали функціонувати.
- На витік газу на "Північному потоці" у твітері відреагував радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, витік газу – це російський акт агресії в напрямку ЄС. У планах Кремля викликати паніку перед зимою.
- Німеччина підозрює, що систему газопроводу "Північний потік" було пошкоджено внаслідок саботажу, тому почала розслідування. Це може призвести до серйозної ескалації енергетичного протистояння між Росією та Європою.