Російські трубопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2" вийшли з ладу, а поставки газопроводом "Ямал-Європа" остаточно заморожені через польські санкції. Транзит російського газу через територію України також стоїть під питанням.

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Мапа газопроводів з Росії до Європи

Зменшення російського експорту

За інформацією видання naturalgasworld, експорт газу з Росії обвалився за дев'ять місяців на 41,1% в порівнянні з тим же періодом 2021 року і склав всього 89,3 мільярдів куб. м. Росія повністю перекрила газ до Польщі та Франції, а також суттєво скоротила постачання до інших країн Європи. Зменшуючи експорт газу “Газпром” змушений його спалювати, оскільки зменшити видобуток так само різко, як і постачання, неможливо.



Оскільки попит на газ, у тому числі в Китаї, знижується, альтернативних доповнень до глобальних постачань достатньо, щоб повністю замінити залежність Європи від російського газу.

Європейська промисловість, на частку якої припадає 30% споживання газу, чутлива до різкого підвищення на блакитне паливо, але дані свідчать про те, що потенційний економічний вплив значно менший, ніж передбачалося. На сектори з найбільшим споживанням природного газу – виробництво металів, хімікатів, паперу, коксу, добрив та переробку нафтопродуктів/мінералів – припадає чверть споживання природного газу в регіоні, але лише 3% від загальної валової доданої вартості в Європі. Крім того, ЄС доповнює постачання російського газу з альтернативних джерел.

Європа замінює російський газ

Під нові джерела постачання газу до Європи адаптують газорозподільну інфраструктуру. Так, Греція та Болгарія 1 жовтня розпочали експлуатацію газопроводу IGB, яку до цього відкладали. Запуск газогону допоможе знизити залежність Південно-Східної Європи від газу з країни-терориста та підвищити енергетичну безпеку.



IGB до Болгарії транспортуватиметься 1 мільярдів куб. м азербайджанського газу. За початкової пропускної спроможності 3 мільярдів кубометрів на рік і планах згодом збільшити її до 5 мільярдів кубометрів газопровід може постачати газ до сусідніх Сербії, Північної Македонії, Румунії і далі – в Україну та Молдову.



Наприкінці вересня новий газопровід відкрили у Польщі – повідомив Укрінформ. Тепер за допомогою Балтійського газопроводу (Baltic Pipe) газ з норвезького шельфу через територію Данії постачатиметься морем до Польщі.

Розслідування підриву газопроводів Північний потік-1 та Північний потік-2

У ніч з 25 на 26 вересня внаслідок вибухів були пошкоджені 2 трубопроводи "Північного потоку-1" і один трубопровід "Північного потоку-2"



Оператори глибоководного дрона норвезької компанії Blueye Robotics зробили знімки однієї з точок розриву труби газопроводу "Північний потік-1". У місці прориву труб "північних потоків" Швеція провела інспекцію, висновки якої зміцнили версію диверсії.



На думку спеціального агента військової контррозвідки США у відставці Девіда Дебатто, у підривах “північних потоків” винна Росія

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