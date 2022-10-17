За даними біржі ICE, ціни на газ у Європі опустились нижче 1400 доларів за тисячу кубометрів. Це вперше ціни впали до такого рівня з кінця червня.

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Газовий шантаж Росії

Нагадуємо, що Росія весь час намагається шантажувати Європу газом: припиняє постачання, робить погрози повністю відрізати від газу та інше.

Важливо додати, що станом на сьогодні, європейські країни максимально диверсифікувалися:

підписані контрактів з Катаром та Америкою щодо поставок скрапленого газу. Шаленими темпами будують термінали на отримання та передачі скрапленого газу.

вкладено сотні мільярдів доларів на перехід до відновлюваних джерел енергії.

продовжено роботу атомних станцій. І вона триватиме й надалі, якщо буде потреба.

Європа готує обмеження на газ

За даними Bloomberg, Єврокомісія планує новий механізм обмеження цін на газ на найбільшому газовому майданчику блоку – TTF у Нідерландах.

Це відбудеться завдяки встановленню динамічного цінового ліміту для угод на голландському хабі TTF, ціна на якому слугує еталоном для всього газу, що торгується на континенті.

Пропозиція Єврокомісії щодо обмеження цін на газ також включає ідею спільних закупівель газу, механізм солідарності, що дозволяє уникнути різких перепадів у поставках по всьому блоку, і прагнення знизити попит на газ.

Це допоможе уникнути надзвичайної волатильності і стрибків цін, а також спекуляцій, які можуть призвести до труднощів у постачанні природного газу до деяких країн-членів,

– йдеться в проєкті документа.

Пакет запропонованих заходів буде обговорено лідерами ЄС на саміті 20–21 жовтня в Брюсселі.

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Що думають про обмеження країни-члени

Німеччина, Австрія та Нідерланди заявили, що цінові обмеження можуть призвести до нестачі газу, а ще стимулювати енергозбереження.

Бельгія, Греція, Італія та Польща хочуть цінового коридору для оптових угод, що означало б ціновий діапазон із центральним значенням нижчим від ринкової ціни.

Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.