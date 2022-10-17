Про це розповів 24 каналу Олег Пендзин, експерт з економічних питань. Він додав, що у 2023 році готівковий долар буде вище офіційного.

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Чи купляти зараз долар

Експерт зазначає, що в проєкті Бюджету-2023 офіційний долар закладений на рівні 42 гривень.

Олег Пендзин Експерт з економічних питань Тому нехай кожен визначає, чи зараз конвертувати кошти чи пізніше. Дешевше все одно не буде. Готівковий курс, при тому ж збереженні системи, що й у 2022 році, буде набагато вищий.

Нагадуємо, через масову ракетну атаку курс долара в Україні різко сягнув 42 гривень. Але такий пік виявися тимчасовим.

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Ракети летять, а курс тримається

За даними від Анни Золотько, директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, курсовий сплеск, який спостерігався минулого понеділка через масовану ракетну атаку по українським містам, виявився дуже обмеженим у часі.

Курс долара сягнув піку, проте за короткий період час опустився до 41 гривні. А впродовж решти тижня знаходився в межах коридору 40,5 – 41 гривні.

Можна припустити, що за умови більш-менш рівного інфопростору курс на готівковому ринку цього тижня знаходитиметься в межах діапазону 40,6 – 41,6 гривні,

– додала Анна Золотько.

Що з доларом у банках, обмінниках та на чорному ринку

Курс валют у банках 17 жовтня зупинився при купівлі на рівні 40,20 гривні (+5 копійок проти 14 жовтня), продають – за 40,90 гривня за долар (-10 копійок.

Курс в обмінниках в середньому купують за 40,54 гривні (+5 копійок), а продають – за 40,89 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,70 гривні (+10 копійок), а продаж – 40,85 гривні (+9 копійок).

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