Курсовий сплеск був тимчасовим

Як розповідає 24 каналу Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, курсовий сплеск, який спостерігався минулого понеділка через масовану ракетну атаку по українським містам, виявився дуже обмеженим у часі.

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На піку курс долара на готівковому ринку сягав позначки 42 гривні за долар, але вже надвечір опустився ближче до позначки 41 гривні. А впродовж решти тижня знаходився в межах коридору 40,5 – 41 гривні.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Головним стабілізаційним чинником стало насичення ринку готівковою валютою. Дефіцит доларових банкнот, який спровокував минулу хвилю зростання курсу у готівковому сегменті, остаточно подоланий. Принаймні станом на першу половину жовтня. А психологічний вплив ракетних атак виявився не таким значним, як того можна було очікувати.

Яким буде курс цього тижня: прогноз експертки

Атака Києва та інших міст вранці 17 жовтня не спричинила значного тиску на курс. Долар на сірому ринку трохи подорожчав, але поки не може подолати позначку в 41 гривню.

Можна припустити, що за умови більш-менш рівного інфопростору курс на готівковому ринку цього тижня знаходитиметься в межах діапазону 40,6 – 41,6 гривні,

– каже Анна Золотько.

Доволі позитивні новини надходять і з безготівкового ринку. Минулого тижня чистий продаж валюти Національним банком скоротився до 613 мільйонів доларів.

Це лише на 2 мільйони доларів менше, ніж тижнем раніше, але навіть той факт, що обсяг інтервенцій не зростає, виглядає досить оптимістично.

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Курс валют на сьогодні

Курс валют у банках 17 жовтня зупинився при купівлі на рівні 40,20 гривні (+5 копійок проти 14 жовтня), продають – за 40,90 гривня за долар (-10 копійок. Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 38,30 гривень (-10 копійок), а продають в середньому за 39,50 гривень за євро (без змін).

Курс в обмінниках в середньому купують за 40,54 гривні (+5 копійок), а продають – за 40,89 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро ж купують за 38,68 гривні (+8 копійок) а продають за 39,20 гривні (-9 копійок).

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,70 гривні (+10 копійок), а продаж – 40,85 гривні (+9 копійок). Євро продають по 38,82 гривні (+91 копійка), а купують за 39,10 гривні (без змін).

Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.