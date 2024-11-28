Раніше розпочалося опрацювання зазначених недоліків і міни останніх партій проходили повторну перевірку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.

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Чому міни виявилися неякісними

8 листопада Мінстратегпром видав наказ про проведення перевірки. До неї залучили посадових осіб Мінстратегпрому, Міноборони, заводу-виробника, ЦНДІ ЗСУ та СБУ.

За словами Сметаніна, з 11 по 15 листопада робоча група відпрацювала і дійшла висновку, що справді є нештатне спрацювання деяких компонентів виробу. У результаті цього частина пострілів виявилася неналежної якості.

Наразі із партій загальною кількістю 54 тисячі мін поверненню підлягає 24 тисячі мін. Це складає менше ніж 1% продукції, виробленої цього року.

Відповідно до Акту роботи комісії, проводять заміну неякісної партії 120-міліметрових мін. Окрім цього, заводи-виробники посилюють контроль якості продукції на всіх етапах виробництва.

На сьогоднішній день Міноборони установленим порядком вилучає вироби із зазначеної партії, а завод виробник замінює їх на якісні зразки,

– каже Сметанін.

Міністр також запевнив, що наразі роблять все, аби швидко постачати максимально якісну продукцію до війська.

Раніше Міністерство оборони України почало розслідування щодо нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. Відомство активно працювало в закритому режимі, щоб забезпечити безпеку та оперативність заходів. Заради безпеки особового складу використання проблемної партії боєприпасів припинили.